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События

Пробки на границе с Россией сохраняются: обращение полиции Казахстана

пробка из машин на границе с Россией, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 17:29 Фото: polisia.kz
В трех областях Казахстана на границе с Россией продолжается скопление транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве внутренних дел Казахстана 1 июля 2025 года рассказали, что на пограничных пунктах "Жайсан" в Актюбинской области, "Жана жол" в Северо-Казахстанской и "Бокей хан" в Атырауской областях несколько десятков большегрузов и рейсовых автобусов ожидают своей очереди на въезд в РФ. На местах полиция обеспечивает общественный порядок, регулирует транспортные потоки и оказывает помощь водителям.

"На местах работают патрульные экипажи и участковые инспекторы. Они консультируют водителей, контролируют ситуацию и принимают меры по обеспечению безопасности дорожного движения. В остальных регионах обстановка стабильная, пропускные пункты работают в штатном режиме", – сказано в сообщении.

С 30 июня на некоторых контрольно-пропускных пунктах, расположенных на границе с Российской Федерацией, наблюдается скопление грузового транспорта.

"Министерство внутренних дел призывает водителей сохранять спокойствие, соблюдать порядок и следовать указаниям сотрудников полиции", – обратились в МВД.

30 июня сообщалось, что на казахстанско-российской границе образовался большой затор из машин. Это связали с новыми правилами въезда в РФ.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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