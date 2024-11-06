Поставить работающих пенсионеров перед выбором: депутат жестко раскритиковал идею

Депутат Мажилиса Айдос Сарым 6 ноября 2024 года направил запрос на имя министра труда и социальной защиты населения Светланы Жакуповой. По его мнению, ее предложение о приостановке выплат пенсии работающим пенсионерам противоречит Конституции РК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат заявил, что такое предложение вызвало серьезные опасения, и такая мера противоречит Конституции РК, гарантирующей право на труд и социальное обеспечение.

"Следует отметить, что выход на заслуженный отдых не является для любого нашего гражданина смертельным приговором. Каждый гражданин Казахстана имеет право честно работать и после достижения пенсионного возраста, иначе как нам решать вопросы, связанные с нехваткой профессиональных учителей, врачей и иных категорий профессионалов? Напоминаю, что в Казахстане наблюдается острый кадровый кризис во всех сферах и отраслях экономики, и данный кризис связан не столько с недостатком рабочих мест, сколько с несоответствием квалификаций требованиям рынка труда", – дополнил Айдос Сарым.

Он также отметил, что проведенный еще в 2021 году по методике ОЭСР анализ навыков рабочей силы показал трехкратную разницу в навыках между молодым и старшим поколением.

"Это означает риски, что новые кадры могут быть менее квалифицированными, чем действующие. Анализ навыков выявил существенный разрыв между поколениями, что создает дополнительные риски для рынка труда. Существующие проблемы указывают на необходимость глубокой реформы системы подготовки кадров и улучшения условий труда в стране. Кроме того, подобные инициативы сеют раздор между поколениями, противопоставляя пенсионеров и молодежь. Аргумент о том, что пенсионеры "отбирают" рабочие места у молодежи, неконструктивен", – озвучил депутат.

С его слов, поспешное решение Минтруда в 2015 году о легализации увольнения пенсионеров противоречит международным трудовым стандартам.

"Оно узаконило возрастную дискриминацию и демонстрирует неготовность чиновников к взвешенным решениям, особенно в таких чувствительных вопросах, как права пенсионеров. В этой связи призываю вас в будущем не допускать высказываний, создающих социальную напряженность", – резюмировал Айдос Сарым.

1 ноября 2024 года стало известно, что в Казахстане работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором. Тогда на встрече с журналистами предложение приостановить выплату пенсии работающим пенсионерам прокомментировала министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

6 ноября 2024 года глава Минтруда разъяснила идею ввести в Казахстане права раннего и отложенного выхода на пенсию. По ее словам, речи о том, что у состоявшихся работающих пенсионеров могут приостанавливать выплаты и не выплачивать им пенсии, не было.