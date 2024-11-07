На некоторых крупных дорогах страны снова открыто движение
Фото: Zakon.kz
По данным официального канала АО "НК "КазАвтоЖол", 7 ноября 2024 года в Казахстане снова открыты некоторые дороги республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
Движение открыто на следующих автодорогах:
- в Актюбинской области участок автодороги "Актобе – Атырау – гр. РФ" км 12-250;
- в Актюбинской области участок автодороги "Актобе – Мартук – гр. РФ" км 23-64;
- в Акмолинской области участок автодороги "Екатеринбург – Алматы" км 1006-1114.
Ранее сообщалось, что снегопад на севере Казахстана усугубил ситуацию на дорогах.
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