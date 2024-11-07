Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На некоторых крупных дорогах страны снова открыто движение

Восточная объездная дорога, машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 08:38 Фото: Zakon.kz
По данным официального канала АО "НК "КазАвтоЖол", 7 ноября 2024 года в Казахстане снова открыты некоторые дороги республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Движение открыто на следующих автодорогах:

  • в Актюбинской области участок автодороги "Актобе – Атырау – гр. РФ" км 12-250;
  • в Актюбинской области участок автодороги "Актобе – Мартук – гр. РФ" км 23-64;
  • в Акмолинской области участок автодороги "Екатеринбург – Алматы" км 1006-1114.

Ранее сообщалось, что снегопад на севере Казахстана усугубил ситуацию на дорогах.

Читайте также

Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан
Мажилисмены рассмотрели вопросы совершенствования законодательства в сфере отмывания доходов
В самом большом селе Казахстана строят новые дома и устанавливают фонари
В самом большом селе Казахстана строят новые дома и устанавливают фонари
Частная школа, школьники, ученики, занятия, школьные предметы, уроки
В Астане школьников перевели на дистанционное обучение из-за метели
Аксинья Титова
Казахстан 2024 год Автодороги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
В Узбекистане сршедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
В Узбекистане сошедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: