На некоторых крупных дорогах страны снова открыто движение

Фото: Zakon.kz

По данным официального канала АО "НК "КазАвтоЖол", 7 ноября 2024 года в Казахстане снова открыты некоторые дороги республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: