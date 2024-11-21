Пути открыты: в Казахстане возобновили проезд на нескольких крупных трассах

Фото: pixabay

21 ноября 2024 года в 07:30 на некоторых автодорогах республиканского значения возобновили движение транспорта, сообщает Zakon.kz.

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