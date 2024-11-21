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Пути открыты: в Казахстане возобновили проезд на нескольких крупных трассах

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 07:50 Фото: pixabay
21 ноября 2024 года в 07:30 на некоторых автодорогах республиканского значения возобновили движение транспорта, сообщает Zakon.kz.

По информации официального канала АО "НК "КазАвтоЖол", движение открыли на следующих трассах:

  • Павлодарской области "Кызылорда-Павлодар" км 1135-1206 (гр. Карагандинской области – п. Шидерты);
  • Карагандинской области "Кызылорда-Павлодар" км 970-1135 (г. Караганда – гр. Павлодарской области);
  • Карагандинской области "Екатеринбург-Алматы" км. 1505-1864, уч. с. Новостройка – г.Балхаш.

Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и Шымкенте, а также 16 областях Казахстана на 21 ноября объявлено штормовое предупреждение.

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