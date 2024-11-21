Пути открыты: в Казахстане возобновили проезд на нескольких крупных трассах
Фото: pixabay
21 ноября 2024 года в 07:30 на некоторых автодорогах республиканского значения возобновили движение транспорта, сообщает Zakon.kz.
По информации официального канала АО "НК "КазАвтоЖол", движение открыли на следующих трассах:
- Павлодарской области "Кызылорда-Павлодар" км 1135-1206 (гр. Карагандинской области – п. Шидерты);
- Карагандинской области "Кызылорда-Павлодар" км 970-1135 (г. Караганда – гр. Павлодарской области);
- Карагандинской области "Екатеринбург-Алматы" км. 1505-1864, уч. с. Новостройка – г.Балхаш.
Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и Шымкенте, а также 16 областях Казахстана на 21 ноября объявлено штормовое предупреждение.
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