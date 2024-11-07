Судья о больших сроках для закладчиков: Должны думать о тех, кого травят

Председатель Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Нурсерик Шарипов 7 ноября 2024 года в кулуарах Сената ответил, нужно ли смягчить наказание для закладчиков в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что среди закладчиков есть те, у кого жизнь только начинается, а им дают сроки по 10-15 лет. Когда они выходят из тюрьмы, то им уже по 30 лет, а они без образования и могут стать потерянным поколением для страны, что вызывает вопрос, не сильно ли жестокое наказание?

"Вы считаете, что закладчикам надо смягчить наказание? Вопрос совсем другой плоскости. Да, в основном попадаются совсем молодые люди. Ответственность за этот вид преступления ужесточили по поручению главы государства. Вы говорите о том, что это потерянное поколение. Что они сейчас отбудут молодыми наказание и кем они выйдут? А у меня к вам другой вопрос – они делали закладки и травили таких же молодых людей, подсаживали их на тяжелые наркотики и наносили урон будущему Казахстану. Здесь должна работать другая система – система противовеса и удерживания. При усиленном наказании государству, видимо, надо проводить профилактическую работу, чтобы не шли на такие (преступления. – Прим. ред.)", – считает Нурсерик Шарипов.

Он отметил, что все эти преступления совершаются умышленно.

"Человек знает, пропаганда идет, что ужесточена ответственность и длительные сроки (за это преступление. – Прим. ред.). Они знают и идут на это. При этом мы должны думать не только о них, но и о тех, кого они травят. Не хватает денег, пошел травить людей и заложил наркотики? Не хватает денег? Иди и работай. Все мы были студентами. Скажут опять, что старшее поколение начинает жизни учить. Но в далеком 1983 году мы были студентами, ради денег мы не делали закладки и не бегали воровать, а ходили на вокзал и разгружали вагоны", – озвучил Шарипов.

7 ноября 2024 года сообщалось, что КНБ ликвидировал очередную нарколабораторию в Алматинской области.