Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Судья о больших сроках для закладчиков: Должны думать о тех, кого травят

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 13:10 Фото: pexels
Председатель Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Нурсерик Шарипов 7 ноября 2024 года в кулуарах Сената ответил, нужно ли смягчить наказание для закладчиков в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что среди закладчиков есть те, у кого жизнь только начинается, а им дают сроки по 10-15 лет. Когда они выходят из тюрьмы, то им уже по 30 лет, а они без образования и могут стать потерянным поколением для страны, что вызывает вопрос, не сильно ли жестокое наказание?

"Вы считаете, что закладчикам надо смягчить наказание? Вопрос совсем другой плоскости. Да, в основном попадаются совсем молодые люди. Ответственность за этот вид преступления ужесточили по поручению главы государства. Вы говорите о том, что это потерянное поколение. Что они сейчас отбудут молодыми наказание и кем они выйдут? А у меня к вам другой вопрос – они делали закладки и травили таких же молодых людей, подсаживали их на тяжелые наркотики и наносили урон будущему Казахстану. Здесь должна работать другая система – система противовеса и удерживания. При усиленном наказании государству, видимо, надо проводить профилактическую работу, чтобы не шли на такие (преступления. – Прим. ред.)", – считает Нурсерик Шарипов. 

Он отметил, что все эти преступления совершаются умышленно.

"Человек знает, пропаганда идет, что ужесточена ответственность и длительные сроки (за это преступление. – Прим. ред.). Они знают и идут на это. При этом мы должны думать не только о них, но и о тех, кого они травят. Не хватает денег, пошел травить людей и заложил наркотики? Не хватает денег? Иди и работай. Все мы были студентами. Скажут опять, что старшее поколение начинает жизни учить. Но в далеком 1983 году мы были студентами, ради денег мы не делали закладки и не бегали воровать, а ходили на вокзал и разгружали вагоны", – озвучил Шарипов. 

7 ноября 2024 года сообщалось, что КНБ ликвидировал очередную нарколабораторию в Алматинской области. 

Читайте также

воробей
Фотограф из Алматы поразил кадрами редких птиц в городе
Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Судья о доверии к судам: Считаешь себя несогласным, подай апелляцию и обжалуй
Прокуратура Жамбылской области усиливает борьбу с укрытием правонарушений в учебных заведениях
Прокуратура Жамбылской области усиливает борьбу с укрытием правонарушений в учебных заведениях
Екатерина Елисеева
Сенат Парламента РК Верховный суд 2024 год Наркопреступность Наркотики
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
В Узбекистане сршедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
В Узбекистане сошедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Дети возвращаются в темноте домой: глава Минтруда дала совет родителям школьников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: