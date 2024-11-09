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Кадры задержания скотокрадов показали полицейские в Абайской области

полиция, Абайская область, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 12:39 Фото: Департамент полиции Абайской области
Полицейские в Абайской области рассказали о результатах усиления борьбы с кражами скота в регионе. За 10 месяцев 2024 года удалось задержать 18 человек, причастных к подобным преступлениям, сообщает Zakon.kz.

Всего в регионе за десять месяцев 2024 года зарегистрировано 94 случая краж скота.

"85% из них произошли на вольном выпасе, что существенно увеличивает риск хищений. В результате краж общий ущерб составил 218,8 млн тенге, при этом возместить удалось 120,8 млн тенге", – пояснили в пресс-службе ДП Абайской области.

В ходе расследований задержаны 18 человек, причастных к кражам скота, из которых 11 входят в состав четырех организованных преступных групп.

Ранее сообщалось, что 40 лошадей, которых перевозили без документов, нашли полицейские в остановленном на подъезде к Караганде грузовике. Выяснилось, что животных похитили в одном из сел.

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