Кадры ноябрьского пейзажа Алматы после выпавшего снега восхитили Казнет

Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко порадовал подписчиков ноябрьскими пейзажами после выпавшего снега, сообщает Zakon.kz.

Красивые фотографии он 26 ноября опубликовал на своей странице в Instagram.

"Ноябрьские пейзажи после выпавшего снега. Ноябрь для Алматы – это месяц контрастов: в нем есть дни золотой осени, есть дни суровой зимы, а есть дни совмещающие и то и другое. И даже животные, как например эта белочка, также наполовину летние, наполовину зимние. А еще в ноябре с утра зима – температура нередко падает ниже нуля. А в обед теплая осень – на солнце воздух прогревается до +15. Совсем скоро зима уже по-взрослому вступит в свои права, а пока полюбуемся этими осенне-зимними пейзажами алматинского ноября", – написал Доценко под постом.

Новая публикация вызвала восторженные комментарии у армии поклонников блогера:

Дима, я так благодарен тебе за чудесные моменты, которые мы не замечаем! Спасибо Всевышнему за такого земляка и долгих счастливых лет жизни!

Красиво! Вроде бы уже зима, но все еще чувствуется присутствие осени.

Чистый морозный воздух ощущается, запах снега передается, атмосферные фото, очень художественно!

Ранее Дмитрий Доценко снял почти кино о жизни мышек-песчанок.