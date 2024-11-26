Кадры ноябрьского пейзажа Алматы после выпавшего снега восхитили Казнет
Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко порадовал подписчиков ноябрьскими пейзажами после выпавшего снега, сообщает Zakon.kz.
Красивые фотографии он 26 ноября опубликовал на своей странице в Instagram.
"Ноябрьские пейзажи после выпавшего снега. Ноябрь для Алматы – это месяц контрастов: в нем есть дни золотой осени, есть дни суровой зимы, а есть дни совмещающие и то и другое. И даже животные, как например эта белочка, также наполовину летние, наполовину зимние. А еще в ноябре с утра зима – температура нередко падает ниже нуля. А в обед теплая осень – на солнце воздух прогревается до +15. Совсем скоро зима уже по-взрослому вступит в свои права, а пока полюбуемся этими осенне-зимними пейзажами алматинского ноября", – написал Доценко под постом.
Новая публикация вызвала восторженные комментарии у армии поклонников блогера:
- Дима, я так благодарен тебе за чудесные моменты, которые мы не замечаем! Спасибо Всевышнему за такого земляка и долгих счастливых лет жизни!
- Красиво! Вроде бы уже зима, но все еще чувствуется присутствие осени.
- Чистый морозный воздух ощущается, запах снега передается, атмосферные фото, очень художественно!
Ранее Дмитрий Доценко снял почти кино о жизни мышек-песчанок.
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