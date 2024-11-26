Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кадры ноябрьского пейзажа Алматы после выпавшего снега восхитили Казнет

Кадры ноябрьского пейзажа Алматы после выпавшего снега восхитили Казнет , фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 23:36 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко порадовал подписчиков ноябрьскими пейзажами после выпавшего снега, сообщает Zakon.kz.

Красивые фотографии он 26 ноября опубликовал на своей странице в Instagram.

"Ноябрьские пейзажи после выпавшего снега. Ноябрь для Алматы – это месяц контрастов: в нем есть дни золотой осени, есть дни суровой зимы, а есть дни совмещающие и то и другое. И даже животные, как например эта белочка, также наполовину летние, наполовину зимние. А еще в ноябре с утра зима – температура нередко падает ниже нуля. А в обед теплая осень – на солнце воздух прогревается до +15. Совсем скоро зима уже по-взрослому вступит в свои права, а пока полюбуемся этими осенне-зимними пейзажами алматинского ноября", – написал Доценко под постом. 

Новая публикация вызвала восторженные комментарии у армии поклонников блогера: 

  • Дима, я так благодарен тебе за чудесные моменты, которые мы не замечаем! Спасибо Всевышнему за такого земляка и долгих счастливых лет жизни!
  • Красиво! Вроде бы уже зима, но все еще чувствуется присутствие осени.
  • Чистый морозный воздух ощущается, запах снега передается, атмосферные фото, очень художественно!

Ранее Дмитрий Доценко снял почти кино о жизни мышек-песчанок. 

Читайте также

Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев
Мадиев заявил о незаконности сбора биометрии детей без разрешения родителей
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Глава Минцифры о возможных сбоях в соцсетях: По одному "клику" Казахстан не встанет
Сибирская язва в Атырауской области
В Атырау от сибирской язвы погибли еще две коровы
Айсулу Омарова
Алматы 2024 год Социальные сети Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Зачем Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: