В Минобороны надеются, что камеры позволят снизить число суицидов в армии

В казахстанской армии продолжается работа по определению мертвых зон в воинских частях, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев 11 ноября 2024 года в ходе Digital Army Day, главный участник рабочего процесса – военная полиция. После определения мертвых зон будет посчитано требуемое количество дополнительных видеокамер.

"Камеры видеонаблюдения будут минимизировать риски, давать возможность оперативно реагировать на эти ситуации. Мы применяем различные инструменты, чтобы минимизировать и довести цифру (суицидов) до нуля", – сказал Дархан Ахмедиев.

Он считает, что установка видеокамер в разы снизит смертность в армии. Сейчас проводится инвентаризация всех видеокамер. Приоритет отдается камерам, работающим с применением искусственного интеллекта.

Ранее в Минобороны озвучили планы по борьбе с дедовщиной в воинских частях Казахстана.