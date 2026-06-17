В Минобороны рассказали, когда все казармы оснастят камерами и ИИ
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков 17 июня 2026 года в кулуарах Мажилиса сообщил о продолжающемся внедрении систем видеонаблюдения в воинских частях, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты уточнили, помогают ли камеры видеонаблюдения предотвращать правонарушения и неуставные отношения в армии. Они также поинтересовались, во всех ли воинских частях и казармах установлены системы видеонаблюдения и планируется ли их дальнейшее внедрение.
"Да, мы сейчас повсеместно устанавливаем камеры. У нас есть комплексный план работы по обеспечению безопасности. Поэтому я думаю, что до конца этого и в следующем году мы полностью охватим все казармы системами видеонаблюдения и искусственным интеллектом, который будет проводить анализ (данных. – Прим. ред.)", – сказал Аскар Мустабеков.
Ранее заместитель министра обороны Аскар Мустабеков прокомментировал вопросы о возможности освобождения от срочной воинской службы по причине сексуальной ориентации или религиозных убеждений.
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