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Общество

В Минобороны рассказали, когда все казармы оснастят камерами и ИИ

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 15:19 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков 17 июня 2026 года в кулуарах Мажилиса сообщил о продолжающемся внедрении систем видеонаблюдения в воинских частях, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, помогают ли камеры видеонаблюдения предотвращать правонарушения и неуставные отношения в армии. Они также поинтересовались, во всех ли воинских частях и казармах установлены системы видеонаблюдения и планируется ли их дальнейшее внедрение.

"Да, мы сейчас повсеместно устанавливаем камеры. У нас есть комплексный план работы по обеспечению безопасности. Поэтому я думаю, что до конца этого и в следующем году мы полностью охватим все казармы системами видеонаблюдения и искусственным интеллектом, который будет проводить анализ (данных. – Прим. ред.)", – сказал Аскар Мустабеков.

Ранее заместитель министра обороны Аскар Мустабеков прокомментировал вопросы о возможности освобождения от срочной воинской службы по причине сексуальной ориентации или религиозных убеждений.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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