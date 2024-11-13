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Депутат заявил о тревоге сельчан за судьбу урожая

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 18:16 Фото: primeminister.kz
Депутат Мажилиса Серик Егизбаев высказался о проблемах казахстанских фермеров. Он просит Кабмин помочь аграриям, сообщает Zakon.kz.

Депутат Серик Егизбаев в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Серика Жумангарина заявил, что радость рекордного урожая текущего года изо дня в день сменяется тревогой сельчан за его судьбу.

"Каждый день в адрес депутатов идут потоки писем и личных обращений, суть которых можно передать одним выражением: "Гибнет урожай, выращенный кровью и потом наших фермеров". Грустные ролики о буртах зерна, заваленного снегом на степных токах, об очередях машин, не могущих заехать на хлебоприемные пункты для сдачи зерна, заполонили все социальные сети. О проблемах сдачи сахарной свеклы на перерабатывающие заводы на юге говорится уже больше месяца!" – сетует мажилисмен.

В этой связи он поинтересовался, будет ли закуп больших объемов зерна на примере урожая 2011 года, когда у фермеров государством было закуплено более пяти миллионов тонн зерна.

13 августа сообщалось, что урожай "ржавеет" на костанайских полях. Всему виной обильные осадки.

Напомним, что в этом году в Казахстане был собран рекордный урожай зерна в объеме более 26 млн тонн.

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