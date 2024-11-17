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В Актюбинской области депутат выступил против коллег, обвинив в "разбазаривании" бюджетных средств

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 08:53 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутат Байганинского районного маслихата выступил против выделения бюджетных средств на ремонт сельского клуба, сообщает Zakon.kz.

Депутаты Байганинского раймаслихата на днях рассматривали вопрос о выделении денег на замену крыши сельского клуба (на снимке) в ауле Жарлы.

Во время обсуждения вопроса выяснилось, что крыша сельского клуба "прохудилась" только на бумаге, потому что ни одного документа, подтверждающего необходимость выделения денег на ее замену или ремонт, депутатам раймаслихата не было представлено.

Более того, выяснилось, что здание клуба не так давно было полностью обшито новыми стройматериалами за счет спонсорских средств.

Однако, несмотря на все эти факты, все же поступило предложение выделить из бюджета 6,1 млн тенге на замену кровли.

"М.Сержан, Н.А.Ахметов, М.С.Құлжанов, М.Е.Дауылбаев, Г.О.Кунаева, Д.Нұрлыбекұлы, Т.Сейлханов, Б.О.Ермекбаева поддержали предложение о выделении денег, Б.Аяп, К.Е.Изтурганов были против. Было допущено выделение бюджетных средств без каких-либо обосновывающих документов", – написал в своем Instagram депутат Кайрат Изтурганов.

В Байганинском районе проживают почти 23 тысячи человек и проблем в одном из отдаленных районов области достаточно. Среди них – разбитые дороги, вопросы с очередниками.

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