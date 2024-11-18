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Бесплатная путевка в санаторий: кому из казахстанцев она положена

Пациенты в палате, палата, пациент, лечение, медицинское учреждение, больница, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 12:39 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 18 ноября 2024 года, рассказали, как лицам с инвалидностью получить санаторно-курортное лечение, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил пресс-секретарь – официальный представитель МТСЗН РК Мадияр Уакпаев, в Казахстане лицам с инвалидностью, в том числе и детям, на основании индивидуальных программ абилитации и реабилитации предоставляется санаторно-курортное лечение.

"Эта услуга осуществляется за счет средств государственного бюджета не чаще одного раза в календарный год на срок не более 14 суток. Один из законных представителей, сопровождающий ребенка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение, имеет право на возмещение местными исполнительными органами стоимости пребывания в санаторно-курортной организации в размере 70% от гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости санаторно-курортного лечения", – рассказал он.

По его словам, заявление на предоставление санаторно-курортного лечения можно подать в отделах занятости и социальных программ городов и районов.

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6 ноября 2024 года министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова рассказала, что за последние три года в Казахстане наблюдается рост детской инвалидизации. Глава Минздрава Акмарал Альназарова назвала причину.

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