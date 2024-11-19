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Для пожарной безопасности: в Алматы взято на учет 152 911 жилых домов

В Алматы из-за пожарной безопасности взято на учет 152 911 частных жилых домов, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 06:34 Фото: ДЧС Алматы
ДЧС Алматы продолжаю обходы частных секторов. В результате последних выявлено 500 нарушений правил пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Нарушения связаны с автономными системами отопления, использованием электрических сетей и электрического оборудования. Их владельцам вручили рекомендации по устранению неполадок. От противопожарного инструктажа отказались в 110 домах.

В Алматы из-а пожарной безопасности взято на учет 152 911 частных жилых домов, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 06:34

Фото: ДЧС Алматы

Для оказания адресной помощи определены 901 семьи относящихся к СУСН (многодетные, малообеспеченные семьи, пенсионеры и инвалиды) из которых, дома 102 семей отапливаются на твердом топливе. Организованы мероприятия по предоставлению дров для топки печей нуждающимся семьям.

В Алматы из-а пожарной безопасности взято на учет 152 911 частных жилых домов, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 06:34

Фото: ДЧС Алматы

В целом профилактикой охвачено более 901 домов СУСН.

Взято на учет 152 911 частных жилых домов, из которых на особом контроле 2 тыс. 398 частных домов, отапливаемых твердым топливом и 7 тыс. 590 ветхих дома каркасно-камышитового типа.

В отдельную группу выделено 2 627 лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на учете ДП города Алматы.

Сотрудники ДЧС предупреждают:

Если возникла необходимость оставить ребенка на время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и электроприборы, погашен ли огонь в печке. Если вы будете выполнять эти несложные правила, беда минует ваш дом.

Ранее сообщалось, что пожарные Актюбинской области спасли дом и магазин от огня.

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