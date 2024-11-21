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В Улытауской области ремонтировали дороги без соответствующих экспертиз

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, прокладка тепловых сетей , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 05:35 Фото: pexels
В Улытауской области дорожные работы проводили без должной экспертизы. Местные власти приняли объекты с низким качеством стоимостью почти 390 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации 24KZ, эти факты выявила Антикоррупционная служба и рекомендовала устранить недостатки в кратчайшие сроки. Дисциплинарное наказание понесли трое сельских акимов и ряд сотрудников, ответственных за проведение дорожного ремонта.

С 2022 года в регионе выявили больше 100 подобных нарушений.

"Средний ремонт проводился без ведомственной экспертизы по 17 объектам. В настоящее время ряд лиц привлечены к ответственности. На сегодняшний день по 17 объектам направлены рекомендации в уполномоченные органы. Это в основном Жанааркинский район, города Сатпаев и Жезказган. Подрядчики данные рекомендации изучили, приняли к сведению и уже приступили к их исполнению".Жасулан Хамитов, первый зам. руководителя Департамента по противодействию коррупции

Ранее стало известно, что водно-спасательную станцию Костаная отреставрировали впервые за полвека.

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Улытауская область Жезказган Сатпаев 2024 год Дороги Коррупция
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