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Как эвакуируют домашний скот в Улытауской области

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 19:47 Фото: скриншот видео
Группировка сил ДЧС Улытауской области проводит спасательные операции в селе Ольшанко в СКО, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели помогают местным жителям эвакуировать домашних животных.


Ранее сообщалось, что "Казавиаспас" эвакуирует жителей села на севере Казахстана. Кроме того, Спасатели эвакуируют жителей одного из микрорайонов Петропавловска.

В эти дни все силы брошены на борьбу с паводками. Но на передовой – спасатели, полицейские и медики. Стражи порядка спасают людей и животных в подтопленных районах, а также обеспечивают общественный порядок и безопасность.

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