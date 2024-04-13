Как эвакуируют домашний скот в Улытауской области
Фото: скриншот видео
Группировка сил ДЧС Улытауской области проводит спасательные операции в селе Ольшанко в СКО, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели помогают местным жителям эвакуировать домашних животных.
Ранее сообщалось, что "Казавиаспас" эвакуирует жителей села на севере Казахстана. Кроме того, Спасатели эвакуируют жителей одного из микрорайонов Петропавловска.
В эти дни все силы брошены на борьбу с паводками. Но на передовой – спасатели, полицейские и медики. Стражи порядка спасают людей и животных в подтопленных районах, а также обеспечивают общественный порядок и безопасность.
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