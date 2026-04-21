Во что превратилась степь Мангистау: шокирующие кадры потрясли Казнет

Известный экоактивист и блогер Азамат Сарсенбаев показал удручающую картину возле Актау. В кадре видео печальная сцена: верблюд бродит по степи, покрытой пластиковыми отходами, сообщает Zakon.kz.

"Великая степь Мангистау ..." – гласит краткая подпись к видео за 21 апреля 2026 года.

Увиденное шокировало многочисленную аудиторию Сарсенбаева. Если одни не верят, что видео настоящее, то другие предлагают варианты решения проблемы и даже созывают всех неравнодушных на субботник.

Пожалуйста, скажите, что это ИИ.

К сожалению, это правда. Везде так вокруг города, даже хуже.

Давным-давно нужно было ввести запрет на пластиковые пакеты, как во многих странах: Китай, Грузия, Узбекистан, Италия, Франция, Австралия и многие другие.

Здесь проблема не в жителях. Так как это степь и в данном регионе сильные ветра, весь мусор, который находится в мусорных контейнерах или полигонах, разлетается на десятки километров. Надо менять систему сбора и утилизации. Уборка территории решает проблему только кратковременно.

Грустно, люди. Каждый человек должен начинать с себя.

У большинства нашего общества нет сознательного бережного отношения к окружающей среде, плюются, мусорят, убивают животных. Нужно воспитывать и порождать культуру.

Как же больно и обидно за природу ... Люди, так нельзя.

Увы и ах, это Мангистау.

Я сначала так и подумала, что это ИИ.

Нам необходимы перерабатывающие заводы! Без них толку нет. И народу необходимо возлюбить свою землю.

Что мы оставим потомкам своим...

К сожалению, ситуация повторяется из года в год и становится все более удручающей. Сарсенбаев и раньше показывал степи, заваленные мусором. Еще в 2023 году он размещал видео степи, по которой на многие километры разбросан мусор. Тогда он говорил, что свалка образуется из-за расположенного вблизи неогороженного мусорного полигона.