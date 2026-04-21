Во что превратилась степь Мангистау: шокирующие кадры потрясли Казнет
Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Известный экоактивист и блогер Азамат Сарсенбаев показал удручающую картину возле Актау. В кадре видео печальная сцена: верблюд бродит по степи, покрытой пластиковыми отходами, сообщает Zakon.kz.
"Великая степь Мангистау ..." – гласит краткая подпись к видео за 21 апреля 2026 года.
Увиденное шокировало многочисленную аудиторию Сарсенбаева. Если одни не верят, что видео настоящее, то другие предлагают варианты решения проблемы и даже созывают всех неравнодушных на субботник.
- Пожалуйста, скажите, что это ИИ.
- К сожалению, это правда. Везде так вокруг города, даже хуже.
- Давным-давно нужно было ввести запрет на пластиковые пакеты, как во многих странах: Китай, Грузия, Узбекистан, Италия, Франция, Австралия и многие другие.
- Здесь проблема не в жителях. Так как это степь и в данном регионе сильные ветра, весь мусор, который находится в мусорных контейнерах или полигонах, разлетается на десятки километров. Надо менять систему сбора и утилизации. Уборка территории решает проблему только кратковременно.
- Грустно, люди. Каждый человек должен начинать с себя.
- У большинства нашего общества нет сознательного бережного отношения к окружающей среде, плюются, мусорят, убивают животных. Нужно воспитывать и порождать культуру.
- Как же больно и обидно за природу ... Люди, так нельзя.
- Увы и ах, это Мангистау.
- Я сначала так и подумала, что это ИИ.
- Нам необходимы перерабатывающие заводы! Без них толку нет. И народу необходимо возлюбить свою землю.
- Что мы оставим потомкам своим...
К сожалению, ситуация повторяется из года в год и становится все более удручающей. Сарсенбаев и раньше показывал степи, заваленные мусором. Еще в 2023 году он размещал видео степи, по которой на многие километры разбросан мусор. Тогда он говорил, что свалка образуется из-за расположенного вблизи неогороженного мусорного полигона.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript