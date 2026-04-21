Общество

Во что превратилась степь Мангистау: шокирующие кадры потрясли Казнет

верблюд в степи, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 16:07 Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Известный экоактивист и блогер Азамат Сарсенбаев показал удручающую картину возле Актау. В кадре видео печальная сцена: верблюд бродит по степи, покрытой пластиковыми отходами, сообщает Zakon.kz.

"Великая степь Мангистау ..." – гласит краткая подпись к видео за 21 апреля 2026 года.

Увиденное шокировало многочисленную аудиторию Сарсенбаева. Если одни не верят, что видео настоящее, то другие предлагают варианты решения проблемы и даже созывают всех неравнодушных на субботник.

  • Пожалуйста, скажите, что это ИИ.
  • К сожалению, это правда. Везде так вокруг города, даже хуже.
  • Давным-давно нужно было ввести запрет на пластиковые пакеты, как во многих странах: Китай, Грузия, Узбекистан, Италия, Франция, Австралия и многие другие.
  • Здесь проблема не в жителях. Так как это степь и в данном регионе сильные ветра, весь мусор, который находится в мусорных контейнерах или полигонах, разлетается на десятки километров. Надо менять систему сбора и утилизации. Уборка территории решает проблему только кратковременно.
  • Грустно, люди. Каждый человек должен начинать с себя.
  • У большинства нашего общества нет сознательного бережного отношения к окружающей среде, плюются, мусорят, убивают животных. Нужно воспитывать и порождать культуру.
  • Как же больно и обидно за природу ... Люди, так нельзя.
  • Увы и ах, это Мангистау.
  • Я сначала так и подумала, что это ИИ.
  • Нам необходимы перерабатывающие заводы! Без них толку нет. И народу необходимо возлюбить свою землю.
  • Что мы оставим потомкам своим...

К сожалению, ситуация повторяется из года в год и становится все более удручающей. Сарсенбаев и раньше показывал степи, заваленные мусором. Еще в 2023 году он размещал видео степи, по которой на многие километры разбросан мусор. Тогда он говорил, что свалка образуется из-за расположенного вблизи неогороженного мусорного полигона.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
"Ворчливый" Каспий в безснежном Актау сразил Казнет
10:25, 10 декабря 2024
10:25, 10 декабря 2024
Кадры последствий наводнения в Кульсары показали с высоты
12:44, 19 апреля 2024
12:44, 19 апреля 2024
Сломанные лодки в степи ужаснули казахстанцев
14:10, 20 ноября 2023
14:10, 20 ноября 2023
Одна из "грозных" соперниц Рыбакиной на "тысячнике" снялась с турнира
16:38, Сегодня
16:38, Сегодня
Хорватский вратарь "Астаны" вошёл в историю клуба
16:27, Сегодня
16:27, Сегодня
Арман Царукян хочет "вычеркнуть" Илию Топурию из UFC
16:08, Сегодня
16:08, Сегодня
Янник Синнер высказался о травме Карлоса Алькараса
15:49, Сегодня
15:49, Сегодня
