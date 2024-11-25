Саткалиев рассказал об увеличении объемов закупаемой из-за рубежа электроэнергии

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса 25 ноября рассказал, увеличились ли в 2024 году объемы закупки электроэнергии у соседних стран и связано ли это с переводом времени, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго отметил, что основное потребление электроэнергии приходится на пиковые вечерние часы, когда наблюдается наибольшая нагрузка.

"Именно в этот период происходит закупка электроэнергии из-за рубежа. Все цифры открыты и известны, и связывать это с тем или иным фактором я бы не хотел. Мы исходим из общего энергобаланса", – озвучил Алмасадам Саткалиев.

По его словам, увеличение объемов закупки связано с проведением масштабной ремонтной кампании.

"Впервые за многолетнюю историю Казахстана были приняты беспрецедентные меры по поддержке энергетических источников: проведены капитальные ремонты не только на системообразующих ГРЭС, но и на ТЭЦ. На эти цели выделялись значительные средства как собственниками, так и республиканским и местными бюджетами. Также были повышены зарплаты сотрудников, которые в период ремонта подразумевал вывод этих станций из эксплуатации. На этот период и закупалась электроэнергия из-за рубежа", – сказал Алмасадам Саткалиев.

Представители СМИ также озвучили жалобы казахстанцев, что им приходится платить больше за электроэнергию. Есть те, кто связывают это с тем, что после четырех часов дня на большей части страны уже темно, и расход энергии увеличивается.

"В целом, увеличение объемов потребления электроэнергии в Казахстане связано с ростом уровня благосостояния населения и вводом новых энергоемких производств. По нашей информации, влияние перевода времени на эти показатели является незначительным", – дополнил Алмасадам Саткалиев.

Ранее в ведомстве сообщали, что потребление электроэнергии в стране напрямую связана с суточным ритмом жизни населения.

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