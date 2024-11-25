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Как казахстанцам могут компенсировать затраты на бензин в случае повышения цен

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 15:48 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса 25 ноября 2024 года рассказал, в каком случае могут повыситься цены на бензин в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, рынок нефтепродуктов сейчас в Казахстане является дефицитным.

"Для того, чтобы покрыть дефицит и обеспечить энергонезависимость, проводится модернизация. Чтобы провести модернизацию, необходимо вложить соответствующие деньги. В цене на нефтепродукты будут заложены и займы, которые привлекались на покупку оборудования, содержание, операционные затраты, логистику, строительство новой трубопроводной и железнодорожной инфраструктуры. Понятно, это будет влиять на цены нефтепродуктов", – предупредил Алмасадам Саткалиев.

Он считает, что какими будут цены, очень многое зависит от того, какой будет цена на нефть на внутреннем рынке.

"Сейчас можно говорить, что цена на внутреннем рынке на нефть у нас самая низкая среди соседних стран, а цены на нефтепродукты – самые низкие. И в случае открытия рынка весь наш дешевый продукт растворится в более дорогом, и это будет являться фактором повышения цен. Поэтому, помимо открытия рынков, мы подразумеваем те или иные двусторонние отношения между государствами в рамках Евразийского экономического пространства", – добавил Алмасадам Саткалиев.

По его словам, в настоящий момент факторы, сдерживающие цены, – это только административная политика правительства Казахстана.

В связи с этим представители СМИ уточнили, в чем тогда смысл открывать рынки, если это может повлечь за собой проблемы.

"Вся необходимая работа для защиты внутреннего рынка будет проведена. Я вам это гарантирую. Открытый диалог идет. Казахстан достаточно эффективно свои позиции по ведению данных рынков защищает... По потребителям внутри Казахстана, если мы столкнемся с фактом возрастания цены, то есть различные подходы, компенсировать в рамках социального кошелька затраты на бензин. Нет никаких вопросов по коммунальным затратам, потому что все-таки получатели адресной социальной помощи будут являться группами граждан, которые не имеют возможности оплачивать базовые коммунальные платежи. То есть относить туда бензин или нет, будет предметом дискуссии. Есть различные мнения", – ответил Алмасадам Саткалиев.

Ранне министр энергетики Алмасадам Саткалиев озвучил планы по экспорту казахстанской нефти.

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