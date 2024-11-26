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Алматинский зоопарк сообщил радостную новость и обратился к казахстанцам с просьбой

Алматинский зоопарк сообщил радостную новость и обратился к казахстанцам с просьбой, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 18:00 Фото: Instagram/almatyzoo
Сегодня, 26 ноября 2024 года, администрация зоопарка Алматы проинформировала о радостном событии – дне рождения белой медведицы Пурги, и показала, какие подарки она получила, сообщает Zakon.kz.

Роликом со счастливой медведицей администрация поделилась в Instagram.

"Друзья, мы исправили день рождения нашей любимой Пурги! Кроме традиционного торта из рыбы, курицы, яблок и салата, мы подарили ей новые "игрушки". Больше, чем угощению, Пурга была очень рада новой бочке, конусу и мячу. К сожалению, такие "игрушки" очень быстро приходят в негодность и требуют частой замены. Друзья, хотите подарить подарок Пурге? Вы можете принести ей пластиковые бочки, конусы, канистры и мячи. Мы с удовольствием передадим ей ваши подарки", – обратилась администрация Алматинского зоопарка к казахстанцам.

Подписчики поздравили Пургу с днем рождения и пожелали ей здоровья. Вместе с тем они поблагодарили сотрудников зоопарка за счастливую медведицу:

  • "Такая счастливая".
  • "Здоровья нашей любимой медведице".
  • "Красавица. Здоровья и радости мишке, и всем сотрудникам зоопарка".
  • "Какая мощная мадмуазель, с днем рождения! Крепкого здоровья и долгой дальнейшей беззаботной жизни!"

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