Алматинский зоопарк сообщил радостную новость и обратился к казахстанцам с просьбой
Роликом со счастливой медведицей администрация поделилась в Instagram.
"Друзья, мы исправили день рождения нашей любимой Пурги! Кроме традиционного торта из рыбы, курицы, яблок и салата, мы подарили ей новые "игрушки". Больше, чем угощению, Пурга была очень рада новой бочке, конусу и мячу. К сожалению, такие "игрушки" очень быстро приходят в негодность и требуют частой замены. Друзья, хотите подарить подарок Пурге? Вы можете принести ей пластиковые бочки, конусы, канистры и мячи. Мы с удовольствием передадим ей ваши подарки", – обратилась администрация Алматинского зоопарка к казахстанцам.
Подписчики поздравили Пургу с днем рождения и пожелали ей здоровья. Вместе с тем они поблагодарили сотрудников зоопарка за счастливую медведицу:
- "Такая счастливая".
- "Здоровья нашей любимой медведице".
- "Красавица. Здоровья и радости мишке, и всем сотрудникам зоопарка".
- "Какая мощная мадмуазель, с днем рождения! Крепкого здоровья и долгой дальнейшей беззаботной жизни!"
Ранее мы писали, что в зоопарк Алматы пришла зимняя сказка.