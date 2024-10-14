Южная Корея потребовала вернуть 15 тысяч казахстанцев на родину

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 14 октября 2024 года в кулуарах Мажилиса ответила, какие требования выставила Южная Корея, чтобы Казахстан смог вступить в систему разрешений на трудоустройство (EPS), корреспондент Zakon.kz.

Министр рассказала, что со стороны Казахстана соглашение согласовано и направлено в Корею через каналы Министерства иностранных дел (МИД).

"Теперь оно находится на рассмотрении госорганов этой страны. Наш вице-министр Ертаев ездил в Корею специально для работы над этим вопросом. Они выдвинули три условия. Во-первых, в нашем посольстве в Корее должна быть создана должность атташе по трудоустройству. Во-вторых, почти 15 тысяч казахстанцев находятся там нелегально. Корейская сторона требует, чтобы мы нашли пути возвращения этих граждан на родину. Третье условие – казахстанцы, отправляющиеся на работу в Корею, должны пройти сертификацию. Мы подготовили специальные центры в трех регионах", – дополнила она.

По ее словам, представители Кореи приезжали и осматривали центр в Алматы.

"Все условия с нашей стороны выполнены. Осталось только ждать. К нелегальным трудовым мигрантам будет применена процедура реадмиссии. Это вопрос МИД. Никакой административной или правовой ответственности они не понесут, если добровольно купят билет и вернутся на родину. Но, если они этого не сделают, им грозит правовая ответственность. Точные детали наказания мне неизвестны, информации нет", – озвучила министр.

Она рассказала, что завершить все работы необходимо до конца года.

"Мы занимались этим вопросом в течение года. Открыли центры в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Туркестане, но корейская сторона попросила, чтобы эти центры располагались только в городах, откуда есть прямые рейсы в Корею. Поэтому мы остановились на Алматы, где центр тестирования находится в КазНУ. Эти центры есть также в Туркестане, Алматинской области и Алматы", – сказала Светлана Жакупова.

27 мая 2024 года стало известно, что Минтруда озаботилось правами казахстанцев, работающих за рубежом.

1 октября 2024 года вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев в рамках рабочей поездки в Южную Корею провел встречу с представителями Министерства занятости и труда Кореи.