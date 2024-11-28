Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сенатор: Рост незаконной миграции в Казахстане угрожает социальной стабильности

Коммунальные службы, коммунальная служба, уборка снега, снегоуборка, рабочие, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 12:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Сената Бибигуль Жексенбай обратила внимание на рост незаконной миграции в Казахстане. По ее мнению, это одна из главных проблем, угрожающая социальной стабильности и безопасности в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

В депутатском запросе она озвучила статистику Генеральной прокуратуры, согласно которой количество иностранных граждан, нарушивших законы Казахстана, в 2024 году значительно увеличилось: более 82 тыс. мигрантов были привлечены к административной ответственности, около тысячи изобличены в уголовных преступлениях, а почти 1,2 тыс. работодателей незаконно использовали трудовую силу из-за рубежа.

"Особое беспокойство вызывает использование поддельных документов и регистрация мигрантов в "резиновых" квартирах. В Алматы и других областях страны выявлены тысячи случаев фиктивной регистрации иностранных граждан, в том числе с участием работников госучреждений", – сказала Бибигуль Жексенбай.

Сенатор отметила, что в Казахстане из 300 тыс. мигрантов официально работают только 13,2 тыс. иностранцев. При этом большинство из них не имеют необходимых разрешений на трудовую деятельность, что, как подчеркнула депутат, создает риски для национальной безопасности и нарушает баланс на рынке труда.

"В условиях глобализации и усиления миграционных потоков Казахстану необходимо ужесточить контроль за перемещением иностранных граждан, развивать систему легализации трудовых мигрантов и ужесточать наказания для тех, кто организует незаконную миграцию и эксплуатацию трудовых ресурсов", – считает она.

Бибигуль Жексенбай предложила ограничить привлечение в страну неквалифицированной рабочей силы, оснастить приграничные посты современными технологиями и оборудованием, а также проверить факты фиктивных браков и разводов с иностранцами.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 12:35
Шесть иностранцев осудили в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 12:35

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области раскрыта преступная схема незаконной миграции. По данным полиции, 10 иностранцев выдворят из Казахстана.

Читайте также

Дикая кошка загрызла коз в Кызылординской области
Редкая дикая кошка загрызла коз в Кызылординской области
Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Кызылординку осудили за отмывание 574 млн тенге от продажи нефтепродуктов
Ботсад Алматы выступил с предупреждением
Ботсад Алматы выступил с предупреждением
Бауыржан Муканов
Сенат Парламента РК Законодательство Казахстан 2024 год Мигранты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Игорь Крутой опубликовал редкое фото с женой и ее красивыми подружками
Игорь Крутой опубликовал редкое фото с женой и ее красивыми подружками
встреча с президентом, визит Путина в Астану
Путин: Казахстан под руководством Токаева добивается впечатляющих результатов
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
В Астану прибыли Лукашенко и Жапаров
В Астану прибыли Лукашенко и Жапаров
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: