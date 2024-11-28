Сенатор: Рост незаконной миграции в Казахстане угрожает социальной стабильности

Депутат Сената Бибигуль Жексенбай обратила внимание на рост незаконной миграции в Казахстане. По ее мнению, это одна из главных проблем, угрожающая социальной стабильности и безопасности в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

В депутатском запросе она озвучила статистику Генеральной прокуратуры, согласно которой количество иностранных граждан, нарушивших законы Казахстана, в 2024 году значительно увеличилось: более 82 тыс. мигрантов были привлечены к административной ответственности, около тысячи изобличены в уголовных преступлениях, а почти 1,2 тыс. работодателей незаконно использовали трудовую силу из-за рубежа.

"Особое беспокойство вызывает использование поддельных документов и регистрация мигрантов в "резиновых" квартирах. В Алматы и других областях страны выявлены тысячи случаев фиктивной регистрации иностранных граждан, в том числе с участием работников госучреждений", – сказала Бибигуль Жексенбай.

Сенатор отметила, что в Казахстане из 300 тыс. мигрантов официально работают только 13,2 тыс. иностранцев. При этом большинство из них не имеют необходимых разрешений на трудовую деятельность, что, как подчеркнула депутат, создает риски для национальной безопасности и нарушает баланс на рынке труда.

"В условиях глобализации и усиления миграционных потоков Казахстану необходимо ужесточить контроль за перемещением иностранных граждан, развивать систему легализации трудовых мигрантов и ужесточать наказания для тех, кто организует незаконную миграцию и эксплуатацию трудовых ресурсов", – считает она.

Бибигуль Жексенбай предложила ограничить привлечение в страну неквалифицированной рабочей силы, оснастить приграничные посты современными технологиями и оборудованием, а также проверить факты фиктивных браков и разводов с иностранцами.

Материал по теме Шесть иностранцев осудили в Казахстане

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области раскрыта преступная схема незаконной миграции. По данным полиции, 10 иностранцев выдворят из Казахстана.