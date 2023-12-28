Сенатор: ДТП с автобусом в Алматы вскрыло системные проблемы с безопасностью на транспорте

Депутат Бибигуль Жексенбай на пленарном заседании Сената заявила, что смертельное ДТП в Алматы с участием автобуса обнажило ряд проблем. В первую очередь речь идет о вопросах соблюдения норм безопасности на общественном транспорте, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бибигуль Жексенбай в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова напомнила, что согласно статье 1 Конституции самым ценным достоянием республики Казахстан является человек, его жизнь и здоровье.

"Но в Казахстане ежегодно в результате ДТП погибают около двух тысяч человек. Среди них за последние пять лет – более 1,1 тыс. детей. За 10 месяцев 2023 года зарегистрировали более 11 тыс. ДТП. Это самый высокий показатель среди стран Центральной Азии. На прошлой неделе в результате нападения на водителя автобуса в Алматы произошло ДТП. В результате погибли стоявшие на остановке трое человек, среди них родители четверых детей, педагоги. Эта трагедия обнажила ряд проблем мегаполисов, которые не находят решения", – заявила Бибигуль Жексенбай.

Первая и самая главная проблема, по ее словам, заключается в том, что на обесточенном транспорте не рассматриваются вопросы обеспечения безопасности. А остановки расположены в опасных участках – рядом с местами большого скопления машин.

"Значительная часть населения крупных городов проживает на окраинах, в пригородах, где остро стоит проблема дефицита мест в школах и детских садах. Люди вынуждены пользоваться общественным транспортом и личным авто, чтобы добраться до места работы, школы или детского сада. Отсюда проблемы пробок", – добавила сенатор.

Ссылаясь на статистические данные, Бибигуль Жексенбай сообщила, что сегодня в Казахстане насчитывается 5 млн 216 тыс. транспортных средств, из них 80% – легковые, 9,9% – грузовые авто и только 2,1% – автобусы.

Страшное ДТП с автобусом произошло в Алматы 22 декабря. Причиной происшествия стало нападение агрессивного пассажира на женщину-водителя автобуса, которая отказалась высадить его в неположенном месте. Пассажир набросился на водителя с кулаками, в результате женщина потеряла сознание. Неуправляемый автобус врезался в людей, стоявших на остановке. Три человека погибли, включая супружескую пару педагогов.