Акимат назвал причины 10-балльных пробок в Астане

Фото: Zakon.kz

С начала ноября в Астане наступила настоящая зима, которая укутала столицу белоснежным покрывалом. С тех пор горожане жалуются, что каждый вечер мегаполис погружается в 10-балльные пробки. Причины корреспонденту Zakon.kz 28 ноября 2024 года перечислили в столичном акимате.

Власти выделили сразу несколько причин транспортных пробок в городе. "Выпадение снега, метели, гололед и недостаточная видимость значительно замедляют движение. Водители вынуждены ехать медленнее, что увеличивает нагрузку на дороги. Также зимой увеличивается количество мелких ДТП из-за несоблюдения дистанции, непереключенной зимней резины и неопытности водителей. Аварии блокируют дороги". Пресс-служба акимата Астаны Кроме того, население города растет быстро. В условиях роста населения и количества автомобилей дорожная сеть испытывает перегрузки. "Количество автомобилей в городе постоянно растет, что создаёт дополнительную нагрузку на дорожную сеть в часы пик". Пресс-служба акимата Астаны Для решения перечисленных проблем столичный акимат принимает следующие меры: Строительство новых дорог, развязок и мостов.

Расширение существующих магистралей.

Введение выделенных полос для общественного транспорта.

Установка интеллектуальных светофоров для управления потоками.

Реорганизация схем движения в проблемных участках.

Коммунальные службы Астаны продолжают осуществлять снегоуборочные работы в круглосуточном сменном режиме.

Введение автобусов с частыми рейсами, развитие системы экспресс-маршрутов.

Продвижение электронных платежей. "Одни из наиболее загруженных участков в часы пик – пр. Мангилик ел, Кабанбай батыра, Туран, ул. Сарайшик, Кунаева... Частичное решение этой проблемы – открытие нового моста по пр. Тауелсиздик. Данный мост позволил значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем". Пресс-служба акимата Астаны В следующем году власти столицы планируют приступить к строительству продолжения пр. Тауелсиздик до выхода на пр. Кабанбай батыра. "Это позволит значительно снизить нагрузку на пр. Мангилик ел, Кабанбай батыра, ул. Туркестан, Керей Жанибек хандар и Айтматова в новой части города". Пресс-служба акимата Астаны Ранее аналитики интеллектуальной транспортной системы Sergek ITS провели исследование трафика в Астане и Алматы. Они рассказали, как избежать пробок в двух мегаполисах. Читайте также Дороги будущего: В столице отметили 65-летие КаздорНИИ на международной конференции Снег и тепло до 7 градусов: о погоде в первые дни декабря в Астане, Алматы и Шымкенте

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