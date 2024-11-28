Акимат назвал причины 10-балльных пробок в Астане
Фото: Zakon.kz
С начала ноября в Астане наступила настоящая зима, которая укутала столицу белоснежным покрывалом. С тех пор горожане жалуются, что каждый вечер мегаполис погружается в 10-балльные пробки. Причины корреспонденту Zakon.kz 28 ноября 2024 года перечислили в столичном акимате.
Власти выделили сразу несколько причин транспортных пробок в городе.
"Выпадение снега, метели, гололед и недостаточная видимость значительно замедляют движение. Водители вынуждены ехать медленнее, что увеличивает нагрузку на дороги. Также зимой увеличивается количество мелких ДТП из-за несоблюдения дистанции, непереключенной зимней резины и неопытности водителей. Аварии блокируют дороги".Пресс-служба акимата Астаны
Кроме того, население города растет быстро. В условиях роста населения и количества автомобилей дорожная сеть испытывает перегрузки.
"Количество автомобилей в городе постоянно растет, что создаёт дополнительную нагрузку на дорожную сеть в часы пик".Пресс-служба акимата Астаны
Для решения перечисленных проблем столичный акимат принимает следующие меры:
- Строительство новых дорог, развязок и мостов.
- Расширение существующих магистралей.
- Введение выделенных полос для общественного транспорта.
- Установка интеллектуальных светофоров для управления потоками.
- Реорганизация схем движения в проблемных участках.
- Коммунальные службы Астаны продолжают осуществлять снегоуборочные работы в круглосуточном сменном режиме.
- Введение автобусов с частыми рейсами, развитие системы экспресс-маршрутов.
- Продвижение электронных платежей.
"Одни из наиболее загруженных участков в часы пик – пр. Мангилик ел, Кабанбай батыра, Туран, ул. Сарайшик, Кунаева... Частичное решение этой проблемы – открытие нового моста по пр. Тауелсиздик. Данный мост позволил значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем".Пресс-служба акимата Астаны
В следующем году власти столицы планируют приступить к строительству продолжения пр. Тауелсиздик до выхода на пр. Кабанбай батыра.
"Это позволит значительно снизить нагрузку на пр. Мангилик ел, Кабанбай батыра, ул. Туркестан, Керей Жанибек хандар и Айтматова в новой части города".Пресс-служба акимата Астаны
Ранее аналитики интеллектуальной транспортной системы Sergek ITS провели исследование трафика в Астане и Алматы. Они рассказали, как избежать пробок в двух мегаполисах.
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