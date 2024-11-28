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Законодательство РК

Саммит ОДКБ в Астане: как столица подготовилась к важному событию

Совет коллективной безопасности ОДКБ , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 16:06 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Пешие патрули и истребители в небе над столицей – так на протяжении недели готовились в Астане к Совету коллективной безопасности ОДКБ. В усиленном режиме сейчас работают полицейские. Сегодня, 28 ноября, на основных улицах столицы стоит военная техника, сообщает Zakon.kz.

По проспекту Мәңгілік ел, начиная с 26 ноября, стоит военная техника и дежурит несколько нарядов полиции. 

Совет коллективной безопасности ОДКБ в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 16:06

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Совет коллективной безопасности ОДКБ , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 16:06

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Помимо этого, усилено пешее патрулирование по основным столичным улицам.

Совет коллективной безопасности ОДКБ , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 16:06

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Полицейских и военнослужащих Нацгвардии можно заметить буквально через каждые 70-100 шагов. 

Совет коллективной безопасности ОДКБ , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 16:06

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Совет коллективной безопасности ОДКБ в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 16:06

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Что еще сразу бросается в глаза: на всегда оживленном проспекте сегодня значительно меньше машин.

Совет коллективной безопасности ОДКБ , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 16:06

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Сегодня астанчане и гости столицы предпочитают добираться до работы и учебы объездными путями либо на общественном транспорте.   

Совет коллективной безопасности ОДКБ , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 16:06

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Совет коллективной безопасности ОДКБ в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 16:06

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Совет коллективной безопасности ОДКБ , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 16:06

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

О том, что сегодня в городе проходит очередная сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, информируют баннеры в разных частях столицы. 

Совет коллективной безопасности ОДКБ в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 16:06

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерин

Совет коллективной безопасности ОДКБ , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 16:06

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Также по всему проспекту Мәңгілік Ел развешаны флаги Казахстана и ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 16:06

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

А возле самой арки Мәңгілік Ел появились флаги стран-участников ОДКБ. 

Совет коллективной безопасности ОДКБ , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 16:06

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Ранее Служба государственной охраны предупреждала жителей столицы о том, что 27-28 ноября 2024 года запланированы полеты авиации МО РК над Астаной.

Также в Министерстве науки и высшего образования РК 26 ноября 2024 года проинформировали об изменении формата обучения в некоторых вузах Астаны в связи с проведением саммита. 

Вместе с тем 28 ноября с 08:00 до 20:00 будет полностью перекрыто движение транспорта на следующих участках улиц: ул. Ж. Нажимеденова (от пр. Тәуелсіздік до ул. К. Аманжолова) и ул. Аманжолова (от ул. Ж. Нажимеденова до ул. А. Байтурсынова). Также в этот день временно меняются схемы движения некоторых маршрутов. 

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