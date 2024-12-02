Глава Миннацэкономики высказался об отставке из-за ситуации в экономике

Министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров на пресс-конференции 2 декабря ответил на вопрос о том, будет ли он подавать в отставку из-за ситуации с экономикой страны на фоне укрепления доллара, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в последнее время очень много проблем стало в экономике. Беспокоит многих казахстанцев и резкое укрепление доллара. В этой связи они поинтересовались у Нурлана Байбазарова, не намерен ли он подать из-за этого в отставку.

"Нет, я так не думаю. Так как бюджет у нас в тенге пополняется, резервы есть. Конечно, недавно министр финансов объяснял, почему поступления в виде налогов снизились. Но это связано в том числе со снижением цен на товары, которые экспортирует Казахстан за рубеж. Что касается доллара, то это рыночная ситуация. Наша цель – не думать об отставке, а быстрее стабилизировать ситуацию и дальше развивать экономику", – сказал в ответ глава МНЭ.

2 декабря министр национальной экономики Нурлан Байбазаров высказался о ситуации на валютном рынке и ее влиянии на социально-экономическое развитие Казахстана.