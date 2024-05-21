Разъяснение новшеств в ПДД, средний размер пенсии в Казахстане – итоги дня

Новые правила дорожного движения разъяснили в полиции Алматы. Стал известен средний размер пенсии в Казахстане. Главные события 21 мая 2024 года – в подборке Zakon.kz.

Президент

21 марта президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министрами иностранных дел государств – членов ШОС.

Открывая мероприятие, он от имени Казахстана – действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества, а также от себя лично выразил всему народу и руководству Ирана глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью президента и министра иностранных дел этой страны. Было отмечено, что представители Ирана, несмотря на трудное для страны время, а также Беларуси, которая в скором времени вступит в наши ряды, впервые участвуют в работе СМИД в Астане.

По словам президента, проведено более 100 масштабных мероприятий, включая цифровой, туристический и энергетический форумы ШОС. Вместе с тем глава государства полагает, что настало время коллективного продвижения идеалов и ценностей мирного и гармоничного развития во имя всего человечества, поэтому Казахстан предложил выработать инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир и согласие".

Вдобавок Токаев посетил посольство Исламской Республики Иран в Астане, снова выразив сочувствие и поддержку иранскому народу в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации в результате крушения вертолета. Президент оставил запись в книге соболезнований.

Также сегодня он заслушал отчет премьер-министра Олжаса Бектенова о ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ. Эта работа, по словам Бектенова, ведется под непосредственным контролем правительства. На сегодняшний день 61 352 человека уже вернулись в свои дома. Жителям, которые остаются в эвакуационных пунктах (5452 человек), оказывается вся необходимая помощь. По состоянию на 20 мая свыше 26 тыс. семей (всего поступило 32 655 заявлений) получили единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 10 млрд тенге. Данная работа полностью завершена в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях и областях Абай и Улытау.

Средний размер пенсии в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказали, сколько пенсионеров проживают в стране и какую пенсию они получают.

По данным ведомства, на 1 мая 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 372 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 мая 2024 года – 132 399 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 729 тенге, базовой пенсии – 42 670 тенге.

Критическая ситуация в Ботаническом саду Алматы

Она связана с реконструкцией оранжереи, построенной еще в 1969 году. Естественный износ здания за эти 50 лет привел к аварийному состоянию, требовалась капитальная реконструкция.

Как отметили в пресс-службе самого сада, в 2022 году по результатам конкурса были заключены соответствующие договоры с подрядчиком. Работа началась в том же году, но была приостановлена подрядчиком с требованием увеличить сметную стоимость строительства.

Добиться исполнения условий договоренностей не удалось. Начались судебные процессы, все из которых выиграл Институт ботаники и фитоинтродукции. Однако работы так и не были возобновлены, а действие договора с подрядчиком уже истекло.

Теперь Ботанический сад просит помощи и ищет любые источники финансирования.

Новые правила дорожного движения напомнили в полиции Алматы

В Казахстане с 6 мая 2024 года начали действовать новые изменения в ПДД.

Они, в частности, подразумевают такие поправки, как изменение ответственности за пересечение "одинарной" сплошной линии разметки, снижение скорости автобусов в населенном пункте до 50 км/ч, обеспечение доступности отдельно выделенной полосы для маршрутных транспортных средств для всех транспортных средств категории М3 (автобусы), разрешение третьей группе лиц с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата доступа к дорожной инфраструктуре.

Ознакомиться с поправками подробнее можно здесь.

Эксклюзивные кадры от КНБ

В комитете поделились подробностями спецоперации по изъятию более 170 кг мефедрона в Павлодаре.

Такие "залежи" обнаружили при обыске дома в дачном массиве. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет 4,2 млрд тенге, а объем – свыше 680 тыс. доз.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу гражданин Казахстана и трое иностранцев.

Видео со спецоперации можно посмотреть здесь.

Автоматический возврат денег за неиспользованное электричество

МНЭ разработало Методику автоматического возмещения субъектам предпринимательства с мощностью электрических установок до 200 кВт путем перерасчета или возврата ранее произведенной суммы за использованную электроэнергию потребителем в случае превышения энергопередающими организациями.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 июня.

О том, как будет работать механизм – здесь.

Когда будут готовы тесты по казахскому языку для получения гражданства

На днях президент подписал изменения в миграционное законодательство. Отныне для получения гражданства либо его восстановления нужно будет сдавать тест на знание государственного языка.

По словам министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, сейчас создается специальная рабочая группа. Сами правила и тесты еще не разработаны. Что должны будут знать тестируемые, решат эксперты и филологи из Института языкознания.

Освобождение некоторых школьников от итоговых экзаменов

В пострадавших от паводков регионах Казахстана школьников освободили от промежуточных и итоговых экзаменов, об этом на заседании правительства рассказал министр просвещения Гани Бейсембаев.

Как уточнил министр, итоговая оценка будет выставлена на основе годовых оценок.

В остальных регионах итоговые экзамены выпускников 9-го и 11-го классов пройдут с 29 мая по 11 июня.

Итоги по делу "Списка Айки"

В Алматы вынесли приговор организаторше бизнеса по предоставлению элитных эскортниц, документы по делу которой наделали много шума в казахстанском обществе.

Дело рассмотрели в закрытом режиме в Ауэзовском районном суде Алматы. На скамье подсудимых оказались два человека:

– М., которую обвиняли в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества в особо крупном размере, а также в сводничестве по 52 эпизодам, группой лиц;

– Т. – в пособничестве в сводничестве по 12 эпизодам, группой лиц.

Приговором суда М. признана виновной по обоим предъявленным обвинениям и ей по совокупности назначено окончательное наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы.

Заявление Бектенова о детских лагерях в саунах

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства дал особые поручения министру просвещения Гани Бейсембаеву по организации летнего отдыха детей.

По словам Бейсембаева, работает 20 региональных штабов, которые координируют вопросы обеспечения безопасности, оперативного реагирования и развития инфраструктуры. Также с МВД отрабатывается закрепление за каждым летним центром отдыха инспекторов полиции. В Министерстве здравоохранения взят на особый контроль вопрос получения летними лагерями заключения санэпидстанций.

Премьер-министр поручил министру Гани Бейсембеву не допустить повторения прошлогодней ситуации, когда детей размещали в лагерях-саунах и банях.

Мир

Американский президент Джо Байден выступил с заявлением, в котором он отметил, что США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения главного прокурора Международного уголовного суда против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби опроверг обвинение в том, что санкции Вашингтона на поставки запчастей в Иран могли привести к поломке вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил 20 мая "днем позора для британского государства" в связи со скандалом с заражением тысяч пациентов ВИЧ и вирусом гепатита С.

Самолет индийской авиакомпании Air India был вынужден совершить экстренную посадку из-за возгорания двигателя. На борту находились 179 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

У жены президента Сирии Башара Асада Асмы Асад выявили лейкемию. Сейчас первая леди проходит лечение.

Спорт

Сборная Казахстана по хоккею 21 мая провела заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Польши. В первом периоде соперник открыл счет в большинстве, вскоре счет удалось сравнять благодаря голу Никиты Михайлиса. В третьем отрезке игры второй гол нашей сборной забил Валерий Орехов, а Роман Старченко поставил точку в матче. 3:1 – победа, сборная Казахстана сохранила прописку в топ-дивизионе чемпионата мира. В победном матче против Польши звание лучшего игрока встречи в составе сборной Казахстана получил Никита Михайлис.

Во второй день чемпионата мира в Абу-Даби казахстанские дзюдоисты проиграли в начальных раундах.

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас рассказала, с кем выйдет на бой 30 мая в Бангкоке – это будет спортсменка из Индонезии Харма Йести (1-3-1, 0 КО). Обратившись к сопернице, Лукас пообещала показать ей "нашу школу бокса".

Правительство Грузии решило выделить игрокам своей футбольной сборной премию в размере одного миллиона долларов за выход на чемпионат Европы 2024 года, который пройдет этим летом в Германии.

Звездный форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе провел торжественный ужин в одном из парижских ресторанов, посвященный уходу из клуба. В списке приглашенных был президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Орельен Тчуамени не сможет выйти на поле в финале Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской "Боруссии". Причиной стал перелом кости стопы, однако хавбек планирует восстановиться к Евро-2024.

Известное издание FourFourTwo объявило португальца Криштиану Роналду лучшим европейским футболистом в истории. Он обогнал в данном рейтинге голландца Йохана Кройффа и немца Франца Беккенбауэра.

Голландский защитник немецкой футбольной команды "Байер" Джереми Фримпонг заказал для своих коллег по клубу перстни со 120 белыми бриллиантами в честь дебютного чемпионства в Бундеслиге без поражений.