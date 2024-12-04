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Жительница Актау вошла в ТОП-5 красавиц Казахстана

Жительница Актау вошла в ТОП-5 красавиц Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 02:20 Фото: Елена Синица
В Алматы состоялся конкурс красоты "Қазақ аруы-2024", организованный Баян Алагузовой. Он проводится в стране уже 14 лет. В этом году в нем приняли участие две тысячи девушек со всего Казахстана. В финал прошла только 21 из них, сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, отличительной чертой конкурса стало голосование в прямом эфире, где судьбу участниц решали телезрители. Инкар Ислам, воспитанница арт-студии "Колибри" и хореограф из Актау, по итогам голосования набрала 4,7% голосов телезрителей. Это позволило ей войти в пятерку красивейших девушек Казахстана.

Жительница Актау вошла в ТОП-5 красавиц Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 02:20

Фото: Елена Синица

Об этом сообщила Елена Синица, руководитель арт-студии "Колибри".

Жительница Актау вошла в ТОП-5 красавиц Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 02:20

Фото: Елена Синица

Как рассказала сама финалистка конкурса красоты, к конкурсу они готовились два месяца, с утра до вечера у них были тренировки – танцы, мастер-классы, уроки этикета. Конкурс состоял из трех этапов.

"На первом этапе я показала свои способности и умения в сфере танцев – выступила с современным акробатическим танцем. Во втором этапе было дефиле в дизайнерских платьях. Меня выбрал популярный киргизский дизайнер Арзубек Вонама. Третий этап – вопрос-ответ, где я отвечала на вопросы про атомные электростанции", – рассказала Инкар Ислам.

Жительница Актау вошла в ТОП-5 красавиц Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 02:20

Фото: Елена Синица

Она добавила, что благодаря конкурсу получила много опыта, насладилась яркими встречами и неповторимыми эмоциями.

Ранее стало известно, что Баян Алагузова поставила точку в судебной тяжбе с журналисткой.

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