Жительница Актау вошла в ТОП-5 красавиц Казахстана
По информации lada.kz, отличительной чертой конкурса стало голосование в прямом эфире, где судьбу участниц решали телезрители. Инкар Ислам, воспитанница арт-студии "Колибри" и хореограф из Актау, по итогам голосования набрала 4,7% голосов телезрителей. Это позволило ей войти в пятерку красивейших девушек Казахстана.
Фото: Елена Синица
Об этом сообщила Елена Синица, руководитель арт-студии "Колибри".
Фото: Елена Синица
Как рассказала сама финалистка конкурса красоты, к конкурсу они готовились два месяца, с утра до вечера у них были тренировки – танцы, мастер-классы, уроки этикета. Конкурс состоял из трех этапов.
"На первом этапе я показала свои способности и умения в сфере танцев – выступила с современным акробатическим танцем. Во втором этапе было дефиле в дизайнерских платьях. Меня выбрал популярный киргизский дизайнер Арзубек Вонама. Третий этап – вопрос-ответ, где я отвечала на вопросы про атомные электростанции", – рассказала Инкар Ислам.
Фото: Елена Синица
Она добавила, что благодаря конкурсу получила много опыта, насладилась яркими встречами и неповторимыми эмоциями.
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