В Атырау обнаружили сибирскую язву на ножах в мясном павильоне

Признаки сибирской язвы специалисты выявили при повторной проверке торговых точек. Экспресс-тест подтвердил опасения эпидемиологов: в мясном павильоне одного из крупных рынков Атырау обнаружен опасная бактерия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам заместителя руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алтынгуль Аймуратовой, ранее ими было проверено 65 торговых точек, занимающихся реализацией мяса. Всего было отобрано свыше 700 проб, и все они показали отрицательный результат. Образцы, взятые в ходе повторной проверки, показали положительный результат в мясном павильоне рынка "Дина". Бактерия была обнаружен на ножах, которыми пользовались продавцы мяса.

"2 декабря были взяты повторные пробы. Экспресс-тест подтвердил наши опасения. Однако окончательные результаты исследований станут известны в течение 10 дней. Сейчас 65 человек взяты на медицинский контроль. 4 декабря началось эпидрасследование", – сообщила Алтынгуль Аймуратова.

Стоит отметить, что в мясном павильоне реализацией мяса занимаются 54 предпринимателя. Они сейчас под наблюдением врачей. Все остальные рынки Атырау продолжают работать.

Специалисты рекомендуют потребителям запрашивать разрешительные документы при покупке говядины.

Ранее Zakon.kz писал, что из-за сибирской язвы жители Атырау опасаются покупать мясо даже в проверенных местах.