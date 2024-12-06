Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Атырау обнаружили сибирскую язву на ножах в мясном павильоне

В Атырау обнаружили сибирскую язву на ножах в мясном павильоне, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 16:50 Фото: freepik
Признаки сибирской язвы специалисты выявили при повторной проверке торговых точек. Экспресс-тест подтвердил опасения эпидемиологов: в мясном павильоне одного из крупных рынков Атырау обнаружен опасная бактерия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам заместителя руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алтынгуль Аймуратовой, ранее ими было проверено 65 торговых точек, занимающихся реализацией мяса. Всего было отобрано свыше 700 проб, и все они показали отрицательный результат. Образцы, взятые в ходе повторной проверки, показали положительный результат в мясном павильоне рынка "Дина". Бактерия была обнаружен на ножах, которыми пользовались продавцы мяса.

"2 декабря были взяты повторные пробы. Экспресс-тест подтвердил наши опасения. Однако окончательные результаты исследований станут известны в течение 10 дней. Сейчас 65 человек взяты на медицинский контроль. 4 декабря началось эпидрасследование", – сообщила Алтынгуль Аймуратова.

Стоит отметить, что в мясном павильоне реализацией мяса занимаются 54 предпринимателя. Они сейчас под наблюдением врачей. Все остальные рынки Атырау продолжают работать.

Специалисты рекомендуют потребителям запрашивать разрешительные документы при покупке говядины.

Ранее Zakon.kz писал, что из-за сибирской язвы жители Атырау опасаются покупать мясо даже в проверенных местах.

Читайте также

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
В Актюбинской области наказали виновных в убийстве восьмиклассника в школе-интернате
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление
В Алматы полиция начала проводить предновогодние рейды
Алматы, зима, частные дома, канатная дорога
В Алматы похолодает до минус 13 градусов
Динара Канбетова
Атырау 2024 год Базары Болезни Инфекции Мясо
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг
Жители Астаны обменяли криптовалюту на семь миллиардов тенге и получили срок
Тенге, деньги, Казахстан
Новые поправки в законодательство о гарантировании депозитов: что ждет казахстанских вкладчиков
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Три числа несчастья: нумеролог перечислила счастливые номера мобильных телефонов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: