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Общество

Адвокат Бишимбаева получил почетную награду

Адвокат Бишимбаева получил почетную награду , фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 19:01 Фото: Instagram/erlangazymzhanov
Адвокат Ерлан Газымжанов, который защищал в суде бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, удостоен медали "За профессионализм". Награду присвоила Республиканская коллегия адвокатов (РКА), сообщает Zakon.kz.

Об этом он 5 декабря рассказал на своей странице в Instagram. 

"В день казахстанской адвокатуры мне выпала честь быть награжденным медалью за профессионализм. Эта награда стала для меня не только знаком признания моих усилий и достижений, но и вдохновением продолжать свой путь в защите прав и свобод людей", – написал Газымжанов под постом.

Примечательно, что награду ему вручил заместитель председателя РКА Игорь Вранчев, который суде по делу Бишимбаева представлял сторону потерпевших. 

13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы, а Бахытжана Байжанова – к четырем годам лишения свободы.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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