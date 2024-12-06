Адвокат Бишимбаева получил почетную награду
Фото: Instagram/erlangazymzhanov
Адвокат Ерлан Газымжанов, который защищал в суде бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, удостоен медали "За профессионализм". Награду присвоила Республиканская коллегия адвокатов (РКА), сообщает Zakon.kz.
Об этом он 5 декабря рассказал на своей странице в Instagram.
"В день казахстанской адвокатуры мне выпала честь быть награжденным медалью за профессионализм. Эта награда стала для меня не только знаком признания моих усилий и достижений, но и вдохновением продолжать свой путь в защите прав и свобод людей", – написал Газымжанов под постом.
Примечательно, что награду ему вручил заместитель председателя РКА Игорь Вранчев, который суде по делу Бишимбаева представлял сторону потерпевших.
13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы, а Бахытжана Байжанова – к четырем годам лишения свободы.
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