Адвокат Бишимбаева получил почетную награду

Адвокат Ерлан Газымжанов, который защищал в суде бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, удостоен медали "За профессионализм". Награду присвоила Республиканская коллегия адвокатов (РКА), сообщает Zakon.kz.

Об этом он 5 декабря рассказал на своей странице в Instagram.

"В день казахстанской адвокатуры мне выпала честь быть награжденным медалью за профессионализм. Эта награда стала для меня не только знаком признания моих усилий и достижений, но и вдохновением продолжать свой путь в защите прав и свобод людей", – написал Газымжанов под постом.

Примечательно, что награду ему вручил заместитель председателя РКА Игорь Вранчев, который суде по делу Бишимбаева представлял сторону потерпевших.

13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы, а Бахытжана Байжанова – к четырем годам лишения свободы.