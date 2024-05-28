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Законодательство РК

Уголовное дело возбудили из-за угроз адвокату Бишимбаева

Суд, адвокат , фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 15:53 Фото: Telegram/Jogargy soty
Полиция возбудила уголовное дело по заявлению об угрозах адвокату Ерлану Газымжанову, который ранее защищал экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева в суде, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным МВД РК, управлением полиции района Сарыарка города Астаны по заявлению адвоката по факту угрозы со стороны неизвестных лиц начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 409 УК (Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или досудебного расследования).

"В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на обеспечение полного и всестороннего исследования всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении. 

Также по заявлению судьи УП района Сарыарка ДП города Астаны начато досудебное расследование по ст. 407 ч. 1 УК (Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству досудебного расследования).

Досудебное расследование продолжается. Иная информация, согласно ст. 201 УПК РК (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования) не может быть предоставлена.

Судья Айжан Кульбаева по делу Бишимбаева была вынуждена ходить с охраной из-за продолжающихся угроз. 

13 мая в Астане судья Айжан Кульбаева озвучила приговор Куандыку Бишимбаеву, обвиняемому в убийстве с особой жестокостью супруги Салтанат Нукеновой.

27 мая апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступили в столичный городской суд.

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