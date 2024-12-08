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Общество

В Актау мать ребенка с аутизмом отсудила у бывшего мужа круглую сумму на лечение

Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 00:37 Фото: Zakon.kz
В Актау мать ребенка с аутизмом добилась через суд возмещения расходов на лечение от бывшего супруга, который не участвовал в их оплате с момента расторжения брака, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 декабря пишет издание lada.kz со ссылкой на Мангистауский областной суд.

По материалам дела, пара развелась в 2018 году. Их несовершеннолетний ребенок-инвалид второй группы с диагнозом "аутизм" проживает с матерью и нуждается в регулярной медицинской реабилитации. Лечение включает занятия с логопедом-дефектологом, психологом, массаж, адаптивную физкультуру и прием медикаментов.

За последние три года женщина потратила на лечение и лекарства более 10 миллионов тенге. Отец ребенка, будучи трудоспособным, не принимал участия в расходах. В связи с этим мать подала иск в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.

Суд, основываясь на статье 144 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", постановил, что отец обязан наравне с матерью участвовать в дополнительных расходах на лечение ребенка. С ответчика в пользу истца взыскана половина расходов — 4 975 193 тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о другой судебной истории. Гражданка Филиппин была няней в Астане и подала в суд на своего бывшего работодателя для защиты своей чести, достоинства и деловой репутации. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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