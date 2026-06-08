Казахстанка через суд заставила экс-мужа обеспечивать себя после развода

В Мангистау молодая мать через суд заставила экс-супруга содержать не только ребенка, но и ее саму. Бывшие влюбленные устроили разбирательство в ювенальном суде, однако в последний момент заключили соглашение на особых условиях, передает Zakon.kz.

Исковое заявление было подано гражданкой А. к ответчику У. о взыскании денежных средств на личное содержание. Как сообщили 8 июня 2026 года в пресс-службе специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области, дожидаться принудительного вердикта стороны не стали.

"В ходе судебного разбирательства стороны выразили намерение урегулировать спор мирным путем и обратились в суд с ходатайством об утверждении мирового соглашения", – пояснили представители Фемиды.

Изучив материалы дела и встречное желание бывших супругов, служители фемиды пошли им навстречу.

"Определением суда мировое соглашение, заключенное между сторонами, утверждено. Согласно условиям соглашения ответчик У. обязался ежемесячно выплачивать алименты на содержание супруги в размере 10 месячных расчетных показателей, до достижения их дочерью трехлетнего возраста", – уточнили в суде.

Таким образом, ежемесячная сумма выплат на содержание матери ребенка составит порядка 36 920 тенге. В связи с успешным утверждением данного мирового соглашения производство по этому гражданскому делу было полностью прекращено.

На данный момент вынесенное определение суда еще не вступило в законную силу.

22 апреля 2026 года депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов сообщил, что более 300 тыс. казахстанских детей нуждаются в алиментах.