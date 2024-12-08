В Семее открыли и тут же закрыли железную дорогу из-за давки
Фото: pixabay
30 ноября на острове Мира в Семее официально открылась двухкилометровая отреставрированная детская железная дорога. Посетили парка обнаружили, что вскоре после открытия ее сразу же закрыли, сообщает Zakon.kz.
По информации портала @abainewskz, видео в сеть выложила жительница Семея, выразив недоумение по этому поводу. Она показала возмущенных горожан, которые как и она пришли на остров в надежде прокатиться на "аттракционе детства".
В акимате города прокомментировали сложившуюся ситуацию.
"Радостное ожидание открытия сменилось настоящей давкой: на небольшой перрон набилось так много желающих прокатиться, что полицейским пришлось буквально удерживать детей и взрослых, чтобы они не упали на рельсы. В ходе эксплуатации были выявлены риски, часто связанные с беспечностью родителей и общей культурой поведения в общественных местах. Дети буквально лезут под поезд на перроне. В связи с этим было принято решение приостановить движение поезда до установки дополнительных средств безопасности", – рассказали в акимате.
Семейчане недоумевают – почему об этом не подумали на этапе строительства аттракциона.
В акимате обещали, что железная дорога вновь начнет работу после установки ограждений.
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