Влияет ли курс доллара на ипотечные программы в Казахстане

Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова 10 декабря 2024 года на пресс-конференции в правительстве ответила, может ли повлиять рост курса доллара на обязательства в 2025 году казахстанцев, которые уже взяли ипотеку, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ибрагимова подчеркнула, что в Казахстане практически 100% ипотечного портфеля уже более 15 лет выдается исключительно в тенге.

"Поэтому заемщики не зависят от валютных колебаний. Кроме того, в периоды валютных колебаний, как правило, наблюдается всплеск спроса на недвижимость как на реальный материальный актив. По итогам декабря мы увидим, как это повлияло на количество сделок", – сказала она.

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов дополнил, что те обязательства, которые заемщики взяли по ипотечным займам, будут продолжаться.

"В связи с ростом доллара стоимость квадратного метра жилья в 2024 году для социального жилья составляла 300-350 тыс. тенге для крупнопанельного домостроения. На 2025 год мы совместно с Центром ценообразования просчитываем стоимость с учетом увеличения курса доллара. По ипотечным займам существуют договорные обязательства. Заемщики должны продолжать выплаты в рамках изначально подписанных договоров. Здесь ничего нового не предусмотрено", – озвучил Кажкенов.

Ранее стало известно, что оформление сделок с недвижимостью подорожает в 2025 году.