В Петропавловске выделили средства на дополнительную новогоднюю локацию

В Петропавловске на подготовку к Новому году потратят 13,5 миллиона тенге. Всего в городе установят восемь локаций для празднования. В их числе – новый микрорайон Бiрлiк, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, в Петропавловске в этом году планируют организовать новогоднее празднование на восьми локациях. Об этом во время брифинга региональной службы коммуникаций рассказал градоначальник Серик Мухамедиев.

"Впереди нас ждет волшебный праздник – Новый год! И по традиции мы будем украшать наш город. В этом году планируем организовать новогоднее празднование на восьми локациях, мы добавили новый микрорайон Бірлік", – сказал аким города.

Он также добавил, что была проведена инвентаризация имеющихся новогодних украшений. Их будут использовать и в этом году.

На установку елок, возведение ледяных фигур, горок планируют выделить 13,5 млн тенге. Также в создании праздничного убранства города будут принимать участие меценаты.

Ранее акимат поделился интересной информацией с жителями Астаны.