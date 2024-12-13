Казахстан временно закроет границу с Китаем

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана накануне, 12 декабря 2024 года, обратился к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Их проинформировали о том, как будет работать казахстанско-китайская граница 16-17 декабря.

"В соответствии с соглашением между правительством РК и правительством Китайской Народной Республики о пунктах пропуска через казахстанско-китайскую государственную границу, их работа временно приостанавливается в праздничные дни обеих стран. В ближайшее время в связи с празднованием Дня независимости РК с 16 по 17 декабря 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет". Пресс-служба КГД

При этом, как уточнили в комитете, железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

"В этой связи комитет рекомендует перевозчикам заранее корректировать маршруты и учитывать возможные изменения в графике работы пунктов пропуска... Просим отнестись с пониманием к возможным временным неудобствам". Пресс-служба КГД

Также комитет госдоходов обращает внимание перевозчиков и других заинтересованных сторон на необходимость учета погодных условий и ограничений движения на автомобильных дорогах в зимний период при осуществлении международных перевозок.

"Как правило, пропускная способность автомобильных пунктов пропуска может снижаться из-за неблагоприятных погодных условий, особенно на казахстанско-китайской границе. В данном регионе возможно снижение активности китайской стороны из-за низких температур и сильных ветров". Пресс-служба КГД

23 октября 2024 года в Комитете государственных доходов Минфина РК рассказали, как решается проблема заторов на казахстанско-китайской границе.