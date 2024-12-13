Казахстан временно закроет границу с Китаем
Фото: pxhere
Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана накануне, 12 декабря 2024 года, обратился к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.
Их проинформировали о том, как будет работать казахстанско-китайская граница 16-17 декабря.
"В соответствии с соглашением между правительством РК и правительством Китайской Народной Республики о пунктах пропуска через казахстанско-китайскую государственную границу, их работа временно приостанавливается в праздничные дни обеих стран. В ближайшее время в связи с празднованием Дня независимости РК с 16 по 17 декабря 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет".Пресс-служба КГД
При этом, как уточнили в комитете, железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
"В этой связи комитет рекомендует перевозчикам заранее корректировать маршруты и учитывать возможные изменения в графике работы пунктов пропуска... Просим отнестись с пониманием к возможным временным неудобствам".Пресс-служба КГД
Также комитет госдоходов обращает внимание перевозчиков и других заинтересованных сторон на необходимость учета погодных условий и ограничений движения на автомобильных дорогах в зимний период при осуществлении международных перевозок.
"Как правило, пропускная способность автомобильных пунктов пропуска может снижаться из-за неблагоприятных погодных условий, особенно на казахстанско-китайской границе. В данном регионе возможно снижение активности китайской стороны из-за низких температур и сильных ветров".Пресс-служба КГД
23 октября 2024 года в Комитете государственных доходов Минфина РК рассказали, как решается проблема заторов на казахстанско-китайской границе.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript