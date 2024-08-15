Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Подозреваемых в вовлечении одноклассницы в секс-рабство арестовали в Кызылорде

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 09:26 Фото: pexels
Судебная коллегия по уголовным делам Кызылординского областного суда изменила постановление Следственного суда в отношении несовершеннолетних, подозреваемых по п. 1 ч. 3 ст. 134 УК РК ("Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией"), передает Zakon.kz.

Судебная коллегия по уголовным делам вынесла решение – содержание под стражей сроком на два месяца.

Ранее подозреваемых решили держать под домашним арестом два месяца. Как сообщает пресс-служба областного суда, мера пресечения была изменена после обращения в суд представителя потерпевшей стороны.

"Вынесено постановление в отношении подозреваемых К., А. и М. в виде содержания под стражей сроком два месяца. Такое решение принято, учитывая степень тяжести совершенных действий и наличия достаточных оснований полагать, что подозреваемые будут препятствовать судопроизводству или скроются от следствия и суда", – отметила руководитель отдела областного суда Ардак Смагамбетова.

Как ранее сообщал Zakon.kz, в Кызылорде одноклассники заставляли школьницу заниматься проституцией.

Полиция Кызылординской области сделала заявление по поводу резонансного преступления, которое, по словам стражей порядка, начинает обрастать ложными фактами.

Читайте также

Казахстанцы переплатили за отопление более 768 млн тенге
Казахстанцы переплатили за отопление более 768 млн тенге
Казахстанский блогер рассказал о проблеме лудомании в своей семье
Казахстанский блогер рассказал о проблеме лудомании в своей семье
Елена Лебедева
Кызылорда 2024 год Полиция Проституция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето
Похолодание и жара до 41 градуса: к чему готовиться казахстанцам 15-17 августа
Торт за полмиллиона тенге рухнул на пол: реакция молодоженов поразила Казнет
Торт за полмиллиона тенге рухнул на пол: реакция молодоженов поразила Казнет
Сын депутата совершил правонарушение
В КУИС начата служебная проверка из-за инцидента с сыном Даулета Турлыханова
Космические исследования
НАСА обнаружило ледяную планету, которая может стать новым домом для землян
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: