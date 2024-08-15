Подозреваемых в вовлечении одноклассницы в секс-рабство арестовали в Кызылорде

Судебная коллегия по уголовным делам Кызылординского областного суда изменила постановление Следственного суда в отношении несовершеннолетних, подозреваемых по п. 1 ч. 3 ст. 134 УК РК ("Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией"), передает Zakon.kz.

Судебная коллегия по уголовным делам вынесла решение – содержание под стражей сроком на два месяца.

Ранее подозреваемых решили держать под домашним арестом два месяца. Как сообщает пресс-служба областного суда, мера пресечения была изменена после обращения в суд представителя потерпевшей стороны.

"Вынесено постановление в отношении подозреваемых К., А. и М. в виде содержания под стражей сроком два месяца. Такое решение принято, учитывая степень тяжести совершенных действий и наличия достаточных оснований полагать, что подозреваемые будут препятствовать судопроизводству или скроются от следствия и суда", – отметила руководитель отдела областного суда Ардак Смагамбетова.

Как ранее сообщал Zakon.kz, в Кызылорде одноклассники заставляли школьницу заниматься проституцией.

Полиция Кызылординской области сделала заявление по поводу резонансного преступления, которое, по словам стражей порядка, начинает обрастать ложными фактами.