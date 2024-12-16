В Костанайской области ограничили движение транспорта

Как рассказали Zakon.kz в АО НК "КазАвтоЖол", ограничение движения вводится для грузового и общественного автотранспорта из-за плохих погодных условий в северном регионе страны.

По данным управления, 16 декабря 2024 года в 17:00 в Костанайской области в связи ухудшением погоды вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги Костанай – Аулиеколь – Сурган, км 108-232, (участок поселок Аулиеколь – граница Акмолинской области).

По предварительной информации, возобновить движение планируют 17 декабря 2024 года в 08:00.

В пресс-службе "КазАвтоЖола" отметили, что водители могут получить всю информацию касательно автодорог страны, обратившись в круглосуточный колл-центр по номеру 1403.

Утром 16 декабря в ведомстве рассказали, в каких направлениях есть ограничение движения на трассах Казахстана.