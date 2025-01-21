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События

В Костанайской области ограничили движение транспорта

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 18:32 Фото: pexels
Как рассказали Zakon.kz в АО НК "КазАвтоЖол", ограничение движения вводится для грузового и общественного автотранспорта из-за плохих погодных условий в северном регионе страны.

По данным управления, 21 января 2025 года с 18:15 вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке автодороги Костанай – Аулиеколь – Сурган км 7-218 (от города Тобол до села Октябрьское). Причина ограничения движения – ухудшение погодных условий.

В пресс-службе "КазАвтоЖола" отметили, что ориентировочное время открытия дороги – 22 января 2025 года в 07:00.

Ранее стало известно, что из-за бурана на трассе Караганда – Астана образовалась гигантская пробка. Сотрудники департамента полиции Карагандинской области поделились кадрами дорожной ситуации.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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