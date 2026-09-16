Токаев рассказал о новых проектах Казахстана и Кореи на 19 млрд долларов

Приветствуя участников первого бизнес-саммита "Центральная Азия – Республика Корея", Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан высоко ценит неизменную приверженность Кореи всестороннему развитию экономических связей со странами Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

По его словам, высокая геополитическая напряженность в мире оказывает беспрецедентное давление на глобальную торговлю и экономическую стабильность.

"В этих условиях взаимопонимание и доверие между государствами выступают одними из важнейших факторов успешного долгосрочного бизнес-партнерства, без чего невозможно говорить об успешном развитии всего комплекса взаимоотношений между нашими странами, то же самое касается и Казахстана. Мы привержены взаимодействию с Республикой Корея. С большим уважением относимся к вашему государству, к вашим древним традициям, культуре. Центральная Азия обладает значительными природными ресурсами, растущим потребительским рынком и молодым населением, как только что справедливо отметил президент г-н Ли Чжэ Мён". Касым-Жомарт Токаев

Как добавил президент Казахстана, в прошлом году совокупный ВВП наших стран приблизился к отметке в 550 млрд долларов, а темпы роста превысили 6% – это почти вдвое выше среднемирового уровня.

"Тесные торгово-экономические связи и расширение взаимодействия в транспортной сфере повышают инвестиционную привлекательность региона. Сочетание этих преимуществ с промышленными, технологическими и финансовыми возможностями Кореи открывает широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. Считаю, что, объединив совместный потенциал по формуле "Синергия ресурсов – во имя достижения общих целей", мы сможем вывести наше многогранное партнерство на совершенно новый качественный уровень. Казахстан готов в полной мере задействовать свои возможности для решения этой важной задачи", – отметил Токаев.

Также, по словам президента, на долю Казахстана приходится порядка 60% совокупного объема ВВП Центральной Азии и около 70% притока прямых иностранных инвестиций в регион.

Эти показатели, отмечает он, отражают значительный вклад нашей страны в экономическое развитие и общее процветание Центральной Азии.

"В рамках моего визита между Казахстаном и Кореей подписано около 80 коммерческих соглашений на сумму порядка 19 млрд долларов. И это не просто заявление о намерениях или, как сейчас принято говорить, пустые бумаги, а конкретные планы. Во всяком случае, правительство Казахстана будет внимательно наблюдать за своевременной реализацией соответствующих бизнес-проектов. Правительство Казахстана будет оказывать всемерную поддержку корейскому бизнесу для качественной реализации совместных проектов. В этих целях будет разработана Комплексная программа торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Казахстана и Кореи на 2027-2030 годы. Отдельно хочу отметить, что мы последовательно совершенствуем инвестиционный климат и создаем максимально благоприятные условия для иностранных инвесторов. Одним из важных шагов стало внедрение программы Altyn Visa, которая дает преимущества для инвесторов, реализующих проекты в нашей стране. Полагаю, что корейские предприниматели и в целом корейский бизнес активно используют предоставленные преференции". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, в своей речи президент обозначил ключевые направления, которые обладают значительным потенциалом для реализации совместных проектов.

Первым приоритетом было названо углубление промышленного сотрудничества.

"Казахстан и Корея в настоящее время реализуют 51 промышленный проект стоимостью более 4 млрд долларов. В прошлом году в нашей стране выпущено свыше 170 тысяч автомобилей, рост составил почти 18%. Большой вклад в это внесли заводы Hyundai и Kia. Это прочная база для нашей дальнейшей работы, нацеленной на повышение локализации и выпуск технологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Что касается процесса локализации, то я внимательно наблюдаю за этим процессом. Конечно, это не вопрос одного дня и одной ночи, но нужно постоянно идти вперед в указанном направлении". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев уже выступил на первом саммите "Центральная Азия – Республика Корея". Он призвал объединить транспортные возможности Казахстана и Кореи, а также предложил запустить новое технологическое партнерство.