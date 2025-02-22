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Общество

Ранее закрытые трассы открыли в двух областях Казахстана

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 09:48 Фото: Zakon.kz
22 февраля 2025 года с утра в стране открыли движение в двух областях на республиканских дорогах для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Так, в Мангистауской области с 10:00 открыто движение на следующих автодорогах:

  • автодорога Жетыбай – Жанаозен – граница Республики Туркменистан км 0-58 (село Жетыбай – город Жанаозен);
  • автодорога Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау км 332-786 (село Бейнеу – город Актау).

В Актюбинской области с 9:30 открыто движение на автодороге: 

  • Актобе – Уральск – граница РФ км 618-702 (поселок Кобда – поселок Маржанбулак).

По call-центру 1403 вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

Ранее сообщалось, что за проезд по дорогам из Актобе и Костаная до границ РФ придется платить с 22 февраля 2025 года.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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