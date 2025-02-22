Ранее закрытые трассы открыли в двух областях Казахстана

22 февраля 2025 года с утра в стране открыли движение в двух областях на республиканских дорогах для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Так, в Мангистауской области с 10:00 открыто движение на следующих автодорогах:

автодорога Жетыбай – Жанаозен – граница Республики Туркменистан км 0-58 (село Жетыбай – город Жанаозен);

автодорога Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау км 332-786 (село Бейнеу – город Актау).

В Актюбинской области с 9:30 открыто движение на автодороге:

Актобе – Уральск – граница РФ км 618-702 (поселок Кобда – поселок Маржанбулак).

По call-центру 1403 вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

Ранее сообщалось, что за проезд по дорогам из Актобе и Костаная до границ РФ придется платить с 22 февраля 2025 года.