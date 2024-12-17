В Казахстане отказались от идеи отменить 10% за обслуживание в заведениях общепита

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

И. о. председателя комитета по защите прав потребителей МТИ РК Булат Танабергенов на брифинге 17 декабря 2024 года объяснил, в каком случае казахстанцы должны платить 10% за обслуживание в заведениях общепита, сообщает Zakon.kz.

Булат Танабергенов рассказал о встрече с представителями бизнеса по этому вопросу. "Обсуждали предложение по общепиту, как раз с субъектами бизнеса. Согласно Гражданскому кодексу РК, представление меню является публичной офертой, а информация о дополнительной плате за обслуживание должна быть четко указана в меню. В связи с этим в правила внутренней торговли были внесены изменения, где взимание 10% платы за обслуживание законно только при наличии соответствующей информации в меню", – отметил спикер. Еще 5 сентября 2024 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев говорил о планах отменить обязательную оплату 10% чаевых в кафе и ресторанах.

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