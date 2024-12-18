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Общество

В Алматы финансирование проектов благоустройства и озеленения выросло на 40% – до 170 млрд

В Алматы финансирование проектов благоустройства и озеленения выросло на 40% – до 170 млрд, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:53 Фото: Никита Басов
В Алматы увеличат финансирование на благоустройство и озеленение города на 40% – с 121,6 млрд тенге в 2024 году до 170,5 млрд тенге в 2025 году.

Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Алматы Ерболат Досаев.

"Благоустройство и озеленение – это основные составляющие создания комфортной городской среды и повышения качества жизни горожан. Именно поэтому инициированная главой государства акция "Таза Қазақстан" направлена на улучшение экологии и бережное отношение к окружающей среде", – сообщил Ерболат Досаев.

Так, с января 2023 года акиматом города активно внедряются новые правила защиты и ухода за зелеными насаждениями в Алматы, а в июле этого года приняты новые правила благоустройства Алматы для обеспечения комфортной городской среды.

В Алматы финансирование проектов благоустройства и озеленения выросло на 40% – до 170 млрд, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:53

Фото: Никита Басов

В Алматы финансирование проектов благоустройства и озеленения выросло на 40% – до 170 млрд, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:53

Фото: Никита Басов

Отметим, что новые правила благоустройства отражают потребности города, которые заложены в идее республиканской акции "Таза Қазақстан" и разработаны в соответствии с республиканскими типовыми правилами благоустройства территорий населенных пунктов.

В Алматы финансирование проектов благоустройства и озеленения выросло на 40% – до 170 млрд, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:53

Фото: Никита Басов

Правила защиты и ухода за зелеными насаждениями приняты в рамках реализации поручения главы государства по созданию и озеленению новых рекреационных зон в Алматы. Таким образом значительно усилены требования к новым саженцам, увеличены нормативы по уходу и защите зеленых насаждений, а также предусмотрено наличие системы полива в обязательном порядке. Ежегодно в городе планируется сажать по 320 тыс. деревьев и кустарников. Также за 2023-2024 годы установлено 500 км сетей автополива и капельного орошения, в 2025 году будет установлено еще 290 км, что позволит охватить более 1 млн деревьев системой автополива.

В Алматы финансирование проектов благоустройства и озеленения выросло на 40% – до 170 млрд, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:53

Фото: Никита Басов

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Напомним, в Алматы также введены трехлетние договоры на комплексное содержание дворов, которые охватывают санитарную очистку, ремонт элементов благоустройства и уход за зелеными зонами, еще пересмотрены подходы к ремонту фасадов домов вдоль магистральных улиц.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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