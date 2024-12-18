Снегопад накроет Алматы, Астану и Шымкент

Фото: pexels

Какой же будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 19 по 21 декабря 2024 года? Об этом корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет".

По их данным, в ближайшие трое суток столицу и два крупнейших мегаполиса страны накроет снегопад. В Астане: 19 декабря – переменная облачность, ночью – снег, низовая метель, днем – осадки (дождь, снег). Ожидается гололед. Ветер юго-восточный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем около 0°С.

– переменная облачность, ночью – снег, низовая метель, днем – осадки (дождь, снег). Ожидается гололед. Ветер юго-восточный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем около 0°С. 20 декабря – переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -5-7°С.

– переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -5-7°С. 21 декабря – переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -9-11°С. В Алматы: 19 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -2+4°С.

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -2+4°С. 20 декабря – переменная облачность, снег, днем – сильный снег, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.

– переменная облачность, снег, днем – сильный снег, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С. 21 декабря – переменная облачность, ночью – снег, туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -5-7°С. В Шымкенте: 19 декабря – переменная облачность, во второй половине дня – осадки (преимущественно дождь). Ветер южный, юго-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +6+8°С.

– переменная облачность, во второй половине дня – осадки (преимущественно дождь). Ветер южный, юго-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +6+8°С. 20 декабря – переменная облачность, снег, временами сильный снег. Ожидается гололед. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2-4°С.

– переменная облачность, снег, временами сильный снег. Ожидается гололед. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2-4°С. 21 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем -3-5°С. Материал по теме Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана Ранее синоптики рассказали, что циклон принесет в Казахстан метели и резкое похолодание.

Поделиться новостью