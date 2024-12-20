Для чего в Казахстане "окрашивают деньги"

В Агентстве Казахстана по противодействию коррупции 20 декабря 2024 года заявили, что ведомство совместно с государственными органами внедряет проект по "окрашиванию денег". Для чего он нужен и какова его цель – в материале Zakon.kz.

Из распространенного агентством релиза следует, что реализация и масштабирование проекта по внедрению механизма "окрашивания денег" при освоении бюджета осуществляется во исполнение поручения главы государства. Его цель – усиление контроля за расходованием государственных средств.

"Данный механизм реализуется на платформе "цифрового тенге" и является важным инструментом обеспечения прозрачности и минимизации коррупционных рисков при расходовании средств. Он позволяет отслеживать использование бюджетных денег на всех этапах – от выделения до полного освоения. Каждый тенге получает уникальную цифровую метку, что исключает возможность хищений и способствует рациональному использованию бюджета". Пресс-служба Антикора

Накануне, 19 декабря, агентством проведено межведомственное совещание по вопросам реализации указанного проекта. В нем приняли участие депутаты Мажилиса, представители Нацбанка, министерств финансов, транспорта, промышленности и строительства, сельского хозяйства, а также заинтересованных госорганов и организаций.

"На сегодняшний день реализация проектов начата в таких стратегически важных секторах, как сельское хозяйство, строительство автомобильных и железных дорог". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В Акмолинской области уже апробируются выдача микрокредитов на покупку сельхозживотных и субсидирование затрат на технику в рамках программы "Ауыл аманаты".

В сфере строительства этот механизм используется на проекте автодорожного участка "Мукур – Кульсары" в Атырауской области стоимостью 2,1 млрд тенге и на железнодорожном участке "Достык – Мойынты" в Карагандинской области на сумму более 160 млрд тенге.

"Важной составляющей дальнейшего успешного функционирования механизма является полноценная интеграция с внедряемыми информационными системами госорганов, что позволит значительно повысить контроль за фактическим использованием бюджетных средств в этих отраслях", – отметили участники совещания.

В ходе обсуждения госорганам рекомендовано продолжить работу по указанным направлениям с обязательной проработкой рисков и соблюдения интересов бизнес-сообщества.

"Если вы столкнулись с коррупцией, сообщайте по номеру 1424 или присылайте фото/видео в наш Telegram-бот antikorkz_bot", – заключили в Антикоре.

Материал по теме Инвестсубсидии на покупку сельхозтехники "окрасят"

О том, что в Казахстане запустили пилотные проекты по "окрашиванию денег" при освоении бюджета, стало известно 15 марта 2024 года.