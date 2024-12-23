Американская мечта: сказочно украшенные дома на севере Казахстана впечатлили Казнет

До встречи 2025 года остается меньше девяти дней. На севере Казахстана жители небольшого города Тайынша сказочно украсили свои дома. Они-то точно готовы на все сто ко встрече главного праздника в году, сообщает Zakon.kz.

Несомненно, что украшенные дома и магазины создают праздничное настроение.

Сказочной красотой поделились местные паблики, опубликовав небольшие видео.

"Волшебники", – кратко сказано в описании к одному из видео.

Комментаторы согласились, отметив, что люди создали настроение не только себе, но и окружающим.

В этом году как никогда люди украсили свои фасады иллюминацией! Какие молодцы! Настроение поднимаете и себе и нам! Всем добра и счастья в каждый дом! Будьте здоровы!

Молодцы.

Всем здоровья и благополучия! Какая красота.

С каждым годом все краше и краше, любимая Тайынша!

Как красиво.

Мой домик в кадре! Спасибо!

Люди, украшающие фасады домов и окна, спасибо, что дарите хорошее настроение, когда возвращаемся с работы вечером. Вы – волшебники! – отмечают пользователи Сети.

По мнению комментаторов, один из домиков занимает первое место по оформлению.

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