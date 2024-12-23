Американская мечта: сказочно украшенные дома на севере Казахстана впечатлили Казнет
Фото: pexels
До встречи 2025 года остается меньше девяти дней. На севере Казахстана жители небольшого города Тайынша сказочно украсили свои дома. Они-то точно готовы на все сто ко встрече главного праздника в году, сообщает Zakon.kz.
Несомненно, что украшенные дома и магазины создают праздничное настроение.
Сказочной красотой поделились местные паблики, опубликовав небольшие видео.
"Волшебники", – кратко сказано в описании к одному из видео.
Комментаторы согласились, отметив, что люди создали настроение не только себе, но и окружающим.
- В этом году как никогда люди украсили свои фасады иллюминацией! Какие молодцы! Настроение поднимаете и себе и нам! Всем добра и счастья в каждый дом! Будьте здоровы!
- Молодцы.
- Всем здоровья и благополучия! Какая красота.
- С каждым годом все краше и краше, любимая Тайынша!
- Как красиво.
- Мой домик в кадре! Спасибо!
- Люди, украшающие фасады домов и окна, спасибо, что дарите хорошее настроение, когда возвращаемся с работы вечером. Вы – волшебники! – отмечают пользователи Сети.
По мнению комментаторов, один из домиков занимает первое место по оформлению.
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