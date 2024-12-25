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Общество

Новые жесткие ограничения на строительство в Алматы

стройка Алматы запреты, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 10:59 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Маслихат Алматы сегодня, 25 декабря 2024 года, утвердил новые Правила застройки, предполагающие жесткие ограничения на строительство. Ранее документ широко обсуждался с экспертами и общественностью, сообщает Zakon.kz.

Глава Управления городского планирования и урбанистики Нурлан Буранбаев уточнил, что новые правила предполагают более жесткие ограничения на строительство и усиление контроля государственных органов в части приемки многоквартирных жилых комплексов, а также расширяют функции органов архитектурно-строительного контроля.

Какие ограничения предусматривают новые правила

Закреплено ограничение по этажности для строительства между проспектами Абая и аль-Фараби: здания всех типов не должны превышать 9 этажей и 35 метров.

Исключением, уточнили специалисты, являются уникальные объекты, строительство которых будет допускаться лишь при условии наличия архитектурно-градостроительного обоснования их общественной значимости, обеспечения устойчивости и экологичности проектных решений, включая применение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.

Также правила регламентируют порядок строительства на сейсмоопасных зонах и в предгорьях (горные "прилавки") южнее ВОАД, проспекта аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова.

  • запрещается строительство зданий в полосе горных прилавков, в том числе на площадках с крутизной склона 15 градусов и более;
  • закрепляется принятое ранее решение о высотности зданий не выше 12 метров и 3 этажей, кроме общественно-культурных объектов;
  • запрещено переоборудование террас и технических этажей при реконструкции.

Кроме того, закрепляется требование о строительстве жилья не ниже III класса на всей территории города с обеспечением не менее 1 парковочного места на квартиру.

Меры по недопущению точечного строительства и сохранению рекреационных зон

Еще одним актуальным для Алматы вопросом является точечное размещение зданий в существующих жилых кварталах и дворовых территориях.

Если ранее не было законодательного запрета на возведение объектов на зеленых зонах и детских площадках дворов, то в новых правилах подобная застройка запрещена.

Также категорически запрещается строительство АЗС и СТО на центральных общегородских магистралях, вблизи соцобъектов и объектов массового посещения населения.

"Для сохранения природного фонда и дворовых рекреационных зон вводится запрет на изменение природного ландшафта в целях увеличения площади строительства, засыпки предгорных оврагов, ручьев, подрезка горных прилавков", – заключили специалисты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 10:59
Где в Алматы будут строить не выше трех, а где до 9 этажей: разработаны правила застройки
, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 10:59

Еще в июле 2024 года стало известно, что в Казахстане изменили правила застройки. Подробнее с материалом можно ознакомиться по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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