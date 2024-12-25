Новые жесткие ограничения на строительство в Алматы
Глава Управления городского планирования и урбанистики Нурлан Буранбаев уточнил, что новые правила предполагают более жесткие ограничения на строительство и усиление контроля государственных органов в части приемки многоквартирных жилых комплексов, а также расширяют функции органов архитектурно-строительного контроля.
Какие ограничения предусматривают новые правила
Закреплено ограничение по этажности для строительства между проспектами Абая и аль-Фараби: здания всех типов не должны превышать 9 этажей и 35 метров.
Исключением, уточнили специалисты, являются уникальные объекты, строительство которых будет допускаться лишь при условии наличия архитектурно-градостроительного обоснования их общественной значимости, обеспечения устойчивости и экологичности проектных решений, включая применение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.
Также правила регламентируют порядок строительства на сейсмоопасных зонах и в предгорьях (горные "прилавки") южнее ВОАД, проспекта аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова.
- запрещается строительство зданий в полосе горных прилавков, в том числе на площадках с крутизной склона 15 градусов и более;
- закрепляется принятое ранее решение о высотности зданий не выше 12 метров и 3 этажей, кроме общественно-культурных объектов;
- запрещено переоборудование террас и технических этажей при реконструкции.
Кроме того, закрепляется требование о строительстве жилья не ниже III класса на всей территории города с обеспечением не менее 1 парковочного места на квартиру.
Меры по недопущению точечного строительства и сохранению рекреационных зон
Еще одним актуальным для Алматы вопросом является точечное размещение зданий в существующих жилых кварталах и дворовых территориях.
Если ранее не было законодательного запрета на возведение объектов на зеленых зонах и детских площадках дворов, то в новых правилах подобная застройка запрещена.
Также категорически запрещается строительство АЗС и СТО на центральных общегородских магистралях, вблизи соцобъектов и объектов массового посещения населения.
"Для сохранения природного фонда и дворовых рекреационных зон вводится запрет на изменение природного ландшафта в целях увеличения площади строительства, засыпки предгорных оврагов, ручьев, подрезка горных прилавков", – заключили специалисты.
Материал по теме
Еще в июле 2024 года стало известно, что в Казахстане изменили правила застройки. Подробнее с материалом можно ознакомиться по этой ссылке.