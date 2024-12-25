Жители Актау возложили цветы у консульства Азербайджана

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

В знак скорби в связи с авиакатастрофой, произошедшей сегодня, 25 декабря, близ Актау жители города возложили цветы у здания азербайджанского консульства, передает корреспондент Zakon.kz.

Среди пришедших почтить память погибших в авиакатастрофе представители акиматов, НПО, депутаты, предприниматели, молодежь, спортсмены и просто неравнодушные жители Актау. "Мы оказали всю необходимую помощь, которая от нас требуется. Сегодня много спортсменов отдали кровь пострадавшим. Если нужна помощь в больницах, мы также готовы оказать помощь", – сказал Сунгат Жубаткан, президент Мангистауской областной федерации рукопашного боя. Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров 25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

Также глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президента Азербайджана Ильхаму Алиеву.

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