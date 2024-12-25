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События

Токаев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Токаев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 15:30 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Акорда опубликовала содержание телеграммы, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели пассажиров и экипажа самолета азербайджанских авиалиний, потерпевшего крушение в Мангистауской области.

"Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования Вам, близким и родным погибших, а также всему народу Азербайджана. По моему поручению Правительством Казахстана создана государственная комиссия, которая принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также окажет в дальнейшем необходимую поддержку азербайджанской стороне", – говорится в телеграмме.

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25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

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Не так давно МЧС обновило данные: на борту упавшего лайнера находились 69 человек. До этого сообщалось, что на борту находились 67 человек.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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