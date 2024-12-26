В Каспийское море спустили венки в память о жертвах авиакатастрофы в Актау

В воды Каспия в портах Актау, Курык и Баутино 26 декабря спустили траурные венки в знак памяти и скорби о погибших в авиакатастрофе 25 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате Мангистауской области, моряки были солидарны в том, что это общая трагедия, общая боль для всех.

"Этот жест – дань уважения и скорби всем, кто погиб в этой страшной авиакатастрофе. Это одно из самых трагических событий последних лет, погибли десятки человек, среди них дети. Чувства близких погибших понятны, мы с вами. Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами", – отмечали участники акции.

Одна из церемоний прошла на пароме Zarifa Aliyeva Азербайджанской Республики в порту Курык, там собрались сотрудники предприятия, акимата района и представители СМИ. Директор ТОО "Құрық Порт" Серик Ахметов назвал авиакатастрофу трагическим событием, которое затронуло весь регион. Он выразил соболезнование семьям погибших и пожелал им терпения.

Аналогичное мероприятие прошло в порту Баутино, где собрались десятки человек. Они минутой молчания почтили память погибших и отметили, что жители региона, в том числе моряки, готовы в любой момент оказать пострадавшим всяческую поддержку.

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от аэропорта Актау.

Пресс-служба МЧС РК опубликовала список имен погибших в авиакатастрофе с азербайджанским авиалайнером Embraer-190.



По последней информации, из 67 человек выжили 29, погибшими считаются 38 пассажиров, в их числе и экипаж судна. В самолете находились шесть граждан Казахстана.

Когда родственники смогут забрать тела погибших в Актау, можно узнать здесь.